Les États-Unis mettent en œuvre l'accord commercial avec l'UE : les droits de douane de 15 % sur les automobiles sont rétroactifs au 1er août

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte du premier paragraphe, ajout de détails sur les ressources de l'UE exemptées des droits de douane américains dans les paragraphes 10 à 13)

*

La communication des États-Unis énumère les exemptions pour les aéronefs et les pièces détachées de l'UE

*

Produits pharmaceutiques génériques et composés de l'UE exemptés de droits de douane

*

Les États-Unis confirment les exemptions pour certaines ressources naturelles de l'UE

*

Les actions allemandes du secteur automobile en hausse suite à la confirmation d'un taux de droits de douane de 15 %

par David Lawder

L'administration du président Donald Trump 'a déclaré mercredi qu'elle mettait officiellement en œuvre l'accord commercial entre les États-Unis et l'Union européenne, confirmant qu'un taux de droit de 15 % pour les automobiles et les pièces automobiles de l'UE entrait en vigueur le 1er août et énumérant les exemptions tarifaires pour les produits pharmaceutiques génériques, les aéronefs et les pièces d'aéronefs. Dans un avis publié dans le registre fédéral , le ministère du commerce et le bureau du représentant américain au commerce ont indiqué qu'ils avaient modifié la liste des droits de douane afin de mettre en œuvre l'accord-cadre conclu avec l'Union européenne en juillet , qui abaisse les droits de douane du président républicain à 15 % sur la plupart des importations en provenance de l'Union européenne, y compris les véhicules automobiles.

L'accord a ensuite été modifié pour rendre le taux de droit rétroactif au 1er août, mais les constructeurs automobiles européens attendent depuis des semaines la notification officielle des États-Unis.

La notification américaine précise également que des centaines de produits en provenance de l'UE sont exemptés des nouveaux droits de douane de M. Trump, notamment des ressources naturelles telles que le liège qui manque aux États-Unis, tous les aéronefs et pièces d'aéronefs, ainsi que les produits pharmaceutiques génériques, leurs ingrédients et leurs précurseurs chimiques. L'avis est conforme à un précédent décret de Trump qui offrait aux pays qui négocient des accords commerciaux avec les États-Unis certaines exemptions de ses droits de douane "réciproques" et des droits de sécurité nationale dits de l'article 232.

Parmi les articles qui seraient exemptés pour les exportateurs de l'UE figurent le graphite, le nickel, les terres rares, le magnésium et certains autres métaux, ainsi que des centaines de composants électroniques et mécaniques utilisés dans la production d'avions.

Pour les automobiles et les pièces détachées de l'UE, le taux des droits de douane est passé de 25 % à 15 % à compter du 1er août, ce qui a apaisé les inquiétudes d'un secteur qui attendait cette confirmation longtemps différée pour prendre des décisions en matière d'approvisionnement.

Les actions des constructeurs automobiles allemands ont augmenté à la suite de la confirmation, reflétant le soulagement de la mise en œuvre formelle d'une mesure annoncée il y a presque deux mois.

Oliver Blume, directeur général de Volkswagen VOWG_p.DE , le plus grand constructeur automobile européen, avait déclaré la semaine dernière que l'abaissement effectif des droits de douane américains sur les importations d'automobiles à partir du mois d'août faisait encore l'objet de négociations entre les États-Unis et l'Union européenne, et que cela pourrait prendre plusieurs semaines.

Les actions du constructeur de voitures de sport de luxe Porsche, qui n'a pas de sites de production en dehors de l'Europe, ont augmenté d'environ 2,2 %, tandis que BMW BMWG.DE et Mercedes-Benz MBGn.DE ont augmenté de 1,4 % et 1,1 %, respectivement.