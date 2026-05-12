Les États-Unis mettent en examen deux opérateurs étrangers et un particulier dans le cadre de l'effondrement du pont Key Bridge à Baltimore en 2024

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions et des informations contextuelles aux paragraphes 3 à 10) par David Shepardson

Le ministère américain de la Justice a déclaré mardi qu'un grand jury avait inculpé deux exploitants étrangers et un responsable à terre dans le cadre de la collision, survenue en mars 2024, du cargo Dali, long de 299 mètres, qui a détruit le pont Francis Scott Key à Baltimore et causé la mort de six ouvriers du bâtiment. Le ministère de la Justice a déclaré que la collision avait causé au moins 5 milliards de dollars de dommages et des dégâts environnementaux importants. Le Bureau national de la sécurité des transports (NTSB) a conclu qu'un seul fil dénudé dans le système électrique avait provoqué l'ouverture inopinée d'un disjoncteur, déclenchant une série d'événements qui ont conduit à deux coupures de courant à bord du navire et à une perte de propulsion et de gouvernabilité.

Synergy Marine Pte Ltd, basée à Singapour, et Synergy Maritime Pte Ltd, basée à Chennai, en Inde, ainsi que Radhakrishnan Karthik Nair, 47 ans, un ressortissant indien qui travaillait pour les deux sociétés en tant que responsable technique du Dali, sont accusés de complot, d’avoir délibérément omis d’informer immédiatement la Garde côtière américaine d’une situation dangereuse connue, d’entrave à une procédure administrative et de fausses déclarations.

Les procureurs ont déclaré que M. Nair se trouverait en Inde.

Les sociétés et l'individu ont été inculpés de complot en vue de frauder les États-Unis et d'avoir causé la mort de six ouvriers du bâtiment sur le pont, entre autres chefs d'accusation.

Les entreprises et M. Nair sont également accusés d'avoir fourni de fausses déclarations et de faux documents au NTSB.

Les deux sociétés Synergy sont également accusées d'avoir enfreint la loi sur la qualité de l'eau (Clean Water Act), la loi sur la pollution par les hydrocarbures (Oil Pollution Act) et la loi sur les déchets (Refuse Act) pour avoir rejeté des polluants dans la rivière Patapsco.

Selon l'acte d'accusation, le Dali a subi deux coupures de courant en l'espace de quatre minutes alors qu'il quittait le port de Baltimore, ce qui l'a conduit à percuter le Key Bridge.

Le ministère de la Justice a déclaré que les accusés sont soupçonnés d'avoir compté sur une pompe de rinçage pour alimenter en carburant deux des quatre générateurs du Dali, mais que cette pompe n'était pas conçue pour redémarrer automatiquement après une panne de courant, et que les générateurs du Dali ne pouvaient pas fonctionner sans alimentation en carburant.

L'acte d'accusation allègue que si le Dali avait utilisé des pompes d'alimentation en carburant appropriées, le navire aurait retrouvé sa puissance à temps pour passer sous le pont en toute sécurité.