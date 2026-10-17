Les États-Unis lèvent les restrictions sur les nouveaux vols mexicains au départ des aéroports de la capitale

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(Ajout d'informations contextuelles, sollicitation du ministère américain des Transports pour obtenir ses commentaires, réaction des compagnies aériennes)

Les compagnies aériennes mexicaines pourront lancer de nouveaux vols à destination des États-Unis au départ des deux aéroports internationaux de Mexico, après que le ministère américain des Transports a levé les restrictions imposées en raison de différends aériens entre les deux pays, a annoncé vendredi le gouvernement mexicain.

Cette décision permet aux compagnies aériennes d'établir des liaisons vers les États-Unis au départ de l'aéroport international Felipe Ángeles de Mexico (AIFA) et de l'aéroport international Benito Juárez, selon un communiqué des ministères des Affaires étrangères et des Communications et des Transports.

Le ministère américain des Transports n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Cette annonce intervient après que le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, a déclaré en mai que le gouvernement mexicain avait accepté d’améliorer l’accès aérien à Mexico.

L’administration Trump était parvenue à un accord avec le Mexique sur un plan visant à répondre aux préoccupations des États-Unis concernant le respect d’un accord de transport aérien conclu en 2015 entre les deux pays, a précisé Sean Duffy.

Cette décision a été saluée par les compagnies aériennes mexicaines, notamment Viva et Aeromexico AERO.MX , qui ont estimé qu’elle renforcerait la connectivité aérienne entre les deux pays.