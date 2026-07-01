Les États-Unis lèvent les restrictions pesant sur les derniers modèles d'IA Fable et Mythos d'Anthropic

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les États-Unis avaient imposé des contrôles à l'exportation en raison de risques pour la sécurité

* Anthropic affirme que de nouvelles mesures de sécurité sont en place

* L'entreprise collabore avec ses partenaires pour élaborer des normes communes visant à évaluer et à corriger les failles de sécurité

* Anthropic renforce sa collaboration avec le gouvernement américain

* Les utilisateurs de Fable 5 verront davantage de requêtes inoffensives bloquées en raison de ces mesures de sécurité

(Réécriture et mise à jour avec les détails tirés de l'article publié sur le blog d'Anthropic) par Chris Thomas, Karen Freifeld et Deepa Seetharaman

Anthropic a annoncé mardi que le ministère américain du Commerce avait levé les contrôles à l’exportation sur ses modèles d’IA les plus avancés, Fable et Mythos, moins de trois semaines après que l’entreprise eut reçu l’ordre de suspendre leur accès en raison de risques pour la sécurité nationale.

Washington a renforcé la surveillance des lancements de nouveaux modèles afin d’identifier les menaces potentielles, craignant que des modèles d’IA avancés ne soient détournés par les services de renseignement militaires en Chine, en Russie ou dans d’autres pays considérés comme préoccupants.

Une décision du 12 juin exigeant qu’Anthropic restreigne immédiatement l’accès à Mythos 5 et Fable 5 aux ressortissants étrangers a contraint l’entreprise à désactiver ces deux modèles pour tous les utilisateurs, car il n’existait aucun moyen de vérifier la nationalité en temps réel.

La semaine dernière, le gouvernement américain a autorisé l’entreprise à commercialiser Mythos 5, mais uniquement auprès de certaines organisations américaines « de confiance ». Ce modèle — conçu pour détecter les failles de cybersécurité — avait auparavant été mis à la disposition d’un groupe plus large d’entreprises dans le cadre de son projet Glasswing.

Anthropic a déclaré mardi que toutes les restrictions à l’exportation concernant ces modèles avaient désormais été levées après la mise en place de mesures de sécurité.

Elle travaille avec le gouvernement américain pour étendre l’accès à Mythos 5 à un ensemble plus large de partenaires nationaux et internationaux participant au programme Glasswing, a-t-elle indiqué dans un article de blog. Fable 5, destiné au grand public et doté de mesures de sécurité renforcées, sera disponible à partir de mercredi.

COLLABORATION AVEC LE GOUVERNEMENT AMÉRICAIN ET ALIGNEMENT SUR LES NORMES DU SECTEUR

Anthropic, qui a entretenu cette année des relations houleuses avec l’administration du président américain Donald Trump, a également déclaré qu’elle renforçait sa collaboration avec le gouvernement américain, en accordant à certains partenaires gouvernementaux désignés un accès anticipé élargi à ses deux modèles.

L’entreprise travaille également avec Amazon AMZN.O , Microsoft MSFT.O , Google GOOGL.O et d’autres partenaires du projet Glasswing afin d’élaborer des normes communes pour évaluer et corriger les éventuelles « évasions » de l’IA (c’est-à-dire les techniques qui contournent les mesures de sécurité), y compris un système permettant de classer ces évasions par niveau de gravité.

Une lettre adressée à Anthropic par le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, et consultée par Reuters, indiquait qu’Anthropic avait accepté de collaborer activement avec le gouvernement américain sur les protocoles relatifs à Mythos, Fable et aux futurs modèles, et d’informer le gouvernement américain de toute activité malveillante.

M. Lutnick a toutefois précisé que le département « se réserve le droit de réévaluer les décisions prises dans cette lettre et la nécessité de réimposer une obligation de licence, si les circonstances venaient à changer ou si Anthropic ne respectait pas ses engagements ».

EFFORTS POUR LUTTER CONTRE LES ÉVENTUELS « JAILBREAKS » DE L’IA

Anthropic a expliqué que l’arrêté de contrôle des exportations du 12 juin faisait suite à la découverte, par des chercheurs d’Amazon, d’un moyen de contourner les mesures de sécurité de Fable 5, permettant au modèle d’identifier des vulnérabilités logicielles et, dans un cas précis, de générer du code démontrant comment une vulnérabilité pouvait être exploitée.

Anthropic a indiqué avoir désormais mis en place une nouvelle mesure de sécurité qui bloque le comportement décrit dans le rapport.

Toute requête bloquée sera désormais redirigée vers son modèle Opus 4.8, et Anthropic a reconnu que, bien que cela puisse être frustrant pour les utilisateurs, ce compromis avait été fait dans le but de rendre les autres capacités du modèle largement accessibles.

Anthropic a averti qu’il était « probablement impossible » de rendre un modèle d’IA totalement à l’abri des jailbreaks et a souligné le risque de voir apparaître un jailbreak universel capable de débloquer « toute une catégorie de comportements nuisibles ».

« Il y aura de nombreux jailbreaks mineurs, dont certains nuisibles mais de portée limitée, et bien qu’aucun jailbreak universel pour Fable 5 n’ait été découvert à l’heure où nous écrivons ces lignes, des chercheurs experts en sécurité continuent de le tester en mode red team », a déclaré l’entreprise.

Isaac Harris, directeur exécutif du Frontier Security Institute, une organisation à but non lucratif spécialisée dans l’IA et la sécurité nationale, a déclaré qu’il semblait désormais exister un processus de normalisation des modèles américains.

Mais il a ajouté: « Une interrogation subsiste quant à la manière dont l’administration traitera, sur le marché américain, des capacités tout aussi dangereuses provenant de Chine et soumises à moins de garde-fous. »

OPENAI A ÉGALEMENT ÉTÉ SOUMISE À DES RESTRICTIONS

Le renforcement de la surveillance des modèles d’IA ce mois-ci a débuté avec la signature par le président américain Donald Trump d’un décret établissant un cadre volontaire permettant aux développeurs d’IA de proposer des « modèles de pointe concernés » au gouvernement américain pendant une période pouvant aller jusqu’à 30 jours avant de les mettre à la disposition de partenaires de confiance.

À l’instar d’Anthropic, son concurrent OpenAI a également été confronté à des restrictions. L’entreprise a déclaré vendredi avoir reporté le lancement public complet de GPT-5.6 à la demande du gouvernement américain, limitant ainsi son accès à un petit groupe de partenaires agréés.

Les relations entre Anthropic et le gouvernement américain ont été particulièrement tendues. Plus tôt cette année, le Pentagone a qualifié l’entreprise de « risque pour la chaîne d’approvisionnement », empêchant ainsi les sous-traitants d’utiliser l’IA d’Anthropic lorsqu’ils travaillent pour l’armée américaine, après que l’entreprise eut refusé que ses modèles soient utilisés à des fins de surveillance de masse sur le territoire national ou pour des systèmes d’armes entièrement autonomes.

OpenAI et Anthropic ont toutes deux déposé en toute confidentialité des demandes d’introduction en bourse aux États-Unis.