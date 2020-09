Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les Etats-Unis lèvent les droits de douane sur l'aluminium canadien Reuters • 15/09/2020 à 22:41









WASHINGTON/OTTAWA, 15 septembre (Reuters) - L'administration Trump a annoncé mardi son intention de lever les droits de douane de 10% prélevés sur l'aluminium canadien tant que les importations resteront inférieures aux niveaux atteint récemment, qui devraient "se normaliser" au cours des quatre prochains mois. Ottawa a par la suite renoncé aux représailles commerciales envisagées. Selon les services du représentant américain au Commerce, la décision a été prise après des consultations avec le gouvernement canadien qui ont montré que les importations d'aluminium devraient baisser de 50% entre septembre et décembre 2020, par rapport au premier semestre. Donald Trump a réimposé en août des droits de douane de 10% sur l'aluminium canadien après une forte augmentation des importations. La ministre canadienne du Commerce, Mary Ng, s'est félicitée de la décision américaine, qui marque selon elle la fin d'une période "incroyablement difficiles" pour les producteurs nationaux. "Le Canada n'a rien concédé. Nous conservons pleinement notre droit d'imposer nos contre-mesures si l'administration américaine décide de réimposer ses droits de douane sur l'aluminium canadien et nous sommes prêts à le faire", a-t-elle toutefois averti lors d'une conférence de presse. (David Lawder et David Ljunggren, version française Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.