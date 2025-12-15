Les États-Unis lancent une campagne d'embauche d'ingénieurs en IA pour des fonctions fédérales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'administration Trump a lancé une campagne visant à embaucher 1 000 ingénieurs dans des fonctions au sein du gouvernement fédéral pour des périodes de deux ans, selon un site web du gouvernement consulté par Reuters lundi.

L'administration cherche à embaucher des employés ayant une expertise en génie logiciel, en intelligence artificielle, en cybersécurité et en analyse de données, selon le site web. Ils seront affectés à des postes au sein d'agences gouvernementales, la plupart des postes étant basés à Washington.

Des entreprises privées se sont engagées à prendre en considération les anciens du programme pour des postes, selon le site web. La liste des entreprises comprend notamment Apple, Google et Nvidia.

Cette campagne s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'administration Trump pour remodeler les agences gouvernementales.