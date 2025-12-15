 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les États-Unis lancent une campagne d'embauche d'ingénieurs en IA pour des fonctions fédérales
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 15:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'administration Trump a lancé une campagne visant à embaucher 1 000 ingénieurs dans des fonctions au sein du gouvernement fédéral pour des périodes de deux ans, selon un site web du gouvernement consulté par Reuters lundi.

L'administration cherche à embaucher des employés ayant une expertise en génie logiciel, en intelligence artificielle, en cybersécurité et en analyse de données, selon le site web. Ils seront affectés à des postes au sein d'agences gouvernementales, la plupart des postes étant basés à Washington.

Des entreprises privées se sont engagées à prendre en considération les anciens du programme pour des postes, selon le site web. La liste des entreprises comprend notamment Apple, Google et Nvidia.

Cette campagne s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'administration Trump pour remodeler les agences gouvernementales.

Valeurs associées

ALPHABET-A
307,4900 USD NASDAQ -0,58%
APPLE
274,0850 USD NASDAQ -1,51%
NVIDIA
176,3284 USD NASDAQ +0,75%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Retailleau (LR) appelle Macron à sortir de "l'ambiguïté" sur l'accord UE-Mercosur
    Retailleau (LR) appelle Macron à sortir de "l'ambiguïté" sur l'accord UE-Mercosur
    information fournie par AFP Video 15.12.2025 16:49 

    "On a besoin de savoir où le chef de l'Etat veut mener la France. Il faut donc une sortie de l’ambiguïté, du +en même temps+", déclare lors d'une conférence de presse le patron des Républicains Bruno Retailleau concernant l'accord commercial entre l'UE et des pays ... Lire la suite

  • Des agriculteurs bloquent l'autoroute A63 pour protester contre les mesures sanitaires mises en place pour éradiquer la dermatose nodulaire contagieuse qui affecte les bovins, le 14 décembre 2025 à Cestas, près de Bordeaux, en Gironde ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )
    Dermatose: Genevard attendue dans le Sud-Ouest où se cristallise la crise
    information fournie par AFP 15.12.2025 16:48 

    Une situation officiellement "sous contrôle" en dépit d'un nouveau cas dans l'Aude: la ministre de l'Agriculture Annie Genevard se rend lundi à Toulouse pour défendre sa gestion de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) critiquée par une partie des agriculteurs ... Lire la suite

  • Le collège et lycée Jean-François Champollion à Dijon, le 13 décembre 2025 en Côte-d'Or ( AFP / ARNAUD FINISTRE )
    "Qu'est-ce qu'on va devenir?": au collège incendié de Dijon, des parents "choqués"
    information fournie par AFP 15.12.2025 16:46 

    Des parents choqués ont redouté lundi un "coup d'arrêt dans l'éducation" de leurs enfants après l'incendie de leur collège à Dijon, une "vendetta" liée au démantèlement d'un réseau de trafiquants de drogue, selon le ministre de l'Intérieur. Au coeur du quartier ... Lire la suite

  • Vote sur le projet de loi de finances 2026 au Sénat français à Paris
    Les sénateurs adoptent le PLF pour 2026
    information fournie par Reuters 15.12.2025 16:44 

    Les sénateurs français ont adopté lundi en première lecture le projet de loi de finances (PLF) pour 2026 à l'issue d'un vote solennel. Le texte a été adopté par 187 voix pour et 109 voix contre. Il va désormais être examiné en commission mixte paritaire (CMP), ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank