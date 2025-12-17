Les États-Unis lancent des poursuites contre les dirigeants de Tricolor en faillite pour fraude

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails de l'acte d'accusation aux paragraphes 3 et 4; éléments de contexte aux paragraphes 5 et 6)

Les procureurs américains ont dévoilé mercredi un acte d'accusation inculpant les dirigeants du concessionnaire automobile en faillite Tricolor Holdings dans le cadre d'un système d'escroquerie.

L'acte d'accusation cite le fondateur de la société, Daniel Chu, ainsi que les dirigeants David Goodgame, Jerome Kollar et Ameryn Seibold.

"Selon l'acte d'accusation, sous la direction de Chu, de nombreux cadres de Tricolor ont fraudé à plusieurs reprises les prêteurs en utilisant divers procédés frauduleux, notamment la "double mise en gage des garanties".

L'acte d'accusation reproche à Chu, Goodgame et d'autres d'avoir exploité Tricolor par le biais d'une "fraude systémique"

Tricolor a déposé une demande de mise en faillite au titre du chapitre 7 au Texas en septembre, en vue de liquider ses activités un jour après que la Fifth Third Bank FITB.O a mis en garde contre des activités frauduleuses présumées au sein de l'entreprise.

JPMorgan JPM.N , la plus grande banque américaine, a déprécié 170 millions de dollars au troisième trimestre en rapport avec Tricolor. Le directeur général de la banque, Jamie Dimon, a décrit l'exposition comme "n'étant pas notre meilleur moment"