Les États-Unis interviennent pour financer les terres rares africaines délaissées par les investisseurs privés, selon certaines sources

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* La DFC a alloué 62,8 millions de dollars à des projets dans quatre pays africains

* Les investisseurs privés sont pour la plupart réticents à financer des projets africains liés aux terres rares, selon des responsables de la DFC

par Maxwell Akalaare Adombila

La Société américaine de financement du développement international (DFC) soutient une série de projets africains liés aux terres rares, alors que les investisseurs privés restent réticents à financer ce secteur, ont déclaré à Reuters deux hauts responsables de la DFC.

La DFC a engagé 62,8 millions de dollars dans des projets liés aux terres rares au Malawi, en Angola, à Madagascar et en Afrique du Sud, bien qu’aucun n’ait encore atteint le stade de la production, a indiqué mercredi l’agence. La majeure partie de ce financement — environ 50 millions de dollars — était destinée au projet Phalaborwa en Afrique du Sud, soutenu par l’investisseur minier TechMet, basé à Dublin.

“Nous ne voyons pas de capitaux privés affluer”, a déclaré l’un des dirigeants, sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à s’exprimer publiquement sur le sujet. “Nous essayons d’aider ces projets à atteindre un stade où les risques sont mieux maîtrisés et à devenir attractifs pour les investissements du secteur privé.”

Dans une rare déclaration publique, les deux responsables de la DFC ont indiqué que les investisseurs privés restaient largement réticents à financer des projets africains liés aux terres rares, malgré leur importance stratégique pour réduire la dépendance des États-Unis vis-à-vis de la Chine, premier producteur mondial qui domine la chaîne d’approvisionnement mondiale et a renforcé ses contrôles à l’exportation ces deux dernières années.

Les terres rares sont essentielles à la fabrication des aimants utilisés dans les véhicules électriques, les éoliennes et les systèmes de défense. Les États-Unis recourent de plus en plus à la DFC pour aider à développer des chaînes d’approvisionnement alignées sur l’Occident pour les minéraux critiques.

L’un des dirigeants de la DFC a expliqué que les investisseurs privés restaient méfiants à l’égard des projets africains liés aux terres rares en raison de leur profil de risque plus élevé et de la crainte que l’intervention du marché chinois ne vienne compromettre les prix et la rentabilité des projets.

Les analystes soulignent également que de nombreux projets de terres rares proposés sont confrontés à une rentabilité incertaine et à un intérêt limité de la part des investisseurs.

“Il y a bien plus de projets annoncés dans le domaine des terres rares que de demande pour les aimants de néodyme-praséodyme (NdPr)”, a déclaré Olimpia Pilch, responsable de la stratégie au sein du groupe de défense Critical Minerals Africa.

L’Afrique représente environ 20% à 25% du portefeuille d’investissement mondial de la DFC, a précisé le deuxième dirigeant de la DFC.