Les États-Unis interrompent tous les vols à l'aéroport d'El Paso, au Texas, pour des raisons de sécurité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Plus de détails, plus d'informations sur le contexte) par David Shepardson

L'administration fédérale américaine de l'aviation a pris la décision extraordinaire d'interdire tous les vols au départ et à destination de l'aéroport international d'El Paso, au Texas, à la frontière avec le Mexique, pendant dix jours, en invoquant des "raisons de sécurité particulières", bloquant ainsi de nombreux avions et des milliers de voyageurs.

Cette mesure d'interdiction des vols dans un seul aéroport américain semble sans précédent, ont déclaré des représentants du gouvernement. Après les attentats du 11 septembre 2001, la FAA avait interdit tous les vols civils aux États-Unis pendant plusieurs jours.

Des sources des compagnies aériennes ont déclaré à Reuters que l'interdiction de vol serait liée à l'utilisation par le Pentagone d'une technologie de contre-drones pour lutter contre l'utilisation par les cartels de la drogue mexicains de drones à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. L'interdiction de vol couvre également une partie de l'espace aérien rural du Nouveau-Mexique voisin.

Cette mesure a bloqué à l'aéroport de nombreux avions de Southwest Airlines et d'American Airlines , entre autres compagnies aériennes.

L'aéroport d'El Paso accueille environ 4 millions de passagers par an.

L'aéroport d'El Paso a confirmé le développement dans un post Instagram.

LA NATURE DES RAISONS DE SÉCURITÉ N'EST PAS PRÉCISÉE

La FAA n'a pas précisé la nature des "raisons de sécurité" et a refusé de faire des commentaires au-delà de l'avis. Elle a indiqué que les restrictions temporaires seraient en place jusqu'au 21 février. Elles ne s'appliquent pas en dessous de 18 000 pieds (5 486 mètres), ce qui permet aux avions de survoler l'espace aérien.

La FAA pourrait décider de prolonger l'alerte. Les compagnies aériennes ont été prises au dépourvu par l'annonce, qui a eu lieu tôt mercredi.

À la mi-janvier, la FAA a invité les compagnies aériennes à faire preuve de prudence lorsqu'elles survolent le Mexique, l'Amérique centrale et certaines parties de l'Amérique du Sud, en raison des risques liés à d'éventuelles activités militaires. Cette mise en garde a été levée la semaine dernière après que M. Trump a déclaré que les États-Unis souhaitaient que les vols vers le Venezuela reprennent.

Les tensions entre les États-Unis et les dirigeants régionaux se sont accrues depuis que l'administration Trump a mis en place un renforcement militaire à grande échelle dans le sud des Caraïbes, a attaqué le Venezuela et s'est emparé de son président, Nicolas Maduro, dans le cadre d'une opération militaire.

En janvier, M. Trump a déclaré que les cartels de la drogue dirigeaient le Mexique et a suggéré que les États-Unis pourraient frapper des cibles terrestres pour les combattre, dans le cadre d'une série de menaces de déploiement de la force militaire américaine contre les cartels.

Après l'attaque contre le Venezuela, la FAA a limité les vols dans les Caraïbes, obligeant les grandes compagnies aériennes à annuler des centaines de vols.

En décembre, un avion de ligne de JetBlue à destination de New York a pris des mesures d'évitement pour éviter une collision en vol avec un avion-citerne de l'armée de l'air américaine près du Venezuela, dont le transpondeur n'était pas activé.