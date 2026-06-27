Les États-Unis interdisent l'importation d'autres produits technologiques chinois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Aucun commentaire immédiat de la part de l'ambassade de Chine; commentaires de Hikvision; commentaires de la FCC aux paragraphes 3 à 11) par David Shepardson

La Commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis a annoncé vendredi qu’elle allait interdire l’importation d’ un plus grand nombre d’équipements provenant d’ un groupe de fabricants chinois, ce qui constitue la dernière mesure prise par Washington pour sévir contre les équipements électroniques fabriqués en Chine.

Cette mesure étend l’interdiction imposée par la FCC en 2022 sur les nouveaux modèles d’équipements de télécommunications et de vidéosurveillance fabriqués par Huawei, ZTE 000063.SZ , Hytera 002583.SZ , Hikvision 002415.SZ et Dahua 002236.SZ , invoquant des risques pour la sécurité nationale américaine.

L’interdiction s’étend désormais aux anciens modèles, et non plus uniquement à ceux conçus à partir de fin 2022, d’équipements utilisés pour “la sécurité publique, la sécurité des installations gouvernementales, la surveillance physique des infrastructures critiques et d’autres fins liées à la sécurité nationale”, a précisé la FCC.

Cette interdiction élargie devrait entrer en vigueur début juillet. La FCC a déclaré que cette mesure “est nécessaire pour protéger la sécurité nationale en atténuant les risques pesant sur le secteur américain des communications”.

L’ambassade de Chine à Washington et les entreprises concernées n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. La FCC a précisé qu’elle autoriserait les Américains à continuer d’utiliser les équipements qu’ils possèdent déjà.

La FCC a pris un certain nombre de mesures visant les technologies chinoises, notamment l’interdiction, en décembre, des importations de tous les nouveaux modèles de drones chinois. En mars, elle a interdit l’importation de nouveaux modèles de routeurs grand public fabriqués en Chine, ces boîtiers qui connectent les ordinateurs, les téléphones et les appareils intelligents à Internet.

La nouvelle décision n’interdit pas l’importation des anciens modèles de drones et de routeurs.

En octobre, la FCC a voté à l’unanimité (3 voix contre 0) pour bloquer l’octroi de nouvelles autorisations pour les appareils contenant des composants provenant d’entreprises figurant sur sa liste et pour permettre à l’agence d’interdire, dans certains cas, des équipements déjà autorisés. Hikvision a intenté une action en justice en décembre pour contester cette décision, affirmant que l’agence avait outrepassé ses pouvoirs et que cette mesure était dépourvue de fondement.

La FCC envisage également d’interdire aux opérateurs de télécommunications américains de s’interconnecter avec des entreprises de télécommunications chinoises, ce qui empêcherait de fait les opérateurs chinois d’exploiter des centres de données aux États-Unis.