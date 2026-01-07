Les États-Unis interdiront aux grands investisseurs institutionnels d'acheter des maisons individuelles, selon Donald Trump

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi que son administration s'apprêtait à interdire aux grands investisseurs institutionnels d'acheter des maisons individuelles afin de réduire les prix de l'immobilier.

Dans un message publié sur Truth Social, Donald Trump a indiqué qu'il demanderait au Congrès de codifier cette mesure et qu'il évoquerait d'autres propositions relatives au logement et à l'accessibilité lors d'un discours au Forum économique mondial de Davos.

"Les gens vivent dans des maisons, pas dans des entreprises", a déclaré Donald Trump.