Les États-Unis intentent une action en justice, affirmant que Google aurait refusé de réintégrer un employé à son poste à l'issue d'un congé militaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les États-Unis affirment que Google n'aurait pas autorisé Mark Davisson à reprendre la gestion des comptes clients

* Le responsable des droits civiques de l'administration Trump a soutenu cette action en justice

* Google conteste ces allégations et prend très au sérieux le respect de la loi USERRA

(Ajout du commentaire de Google, des détails tirés de la plainte, paragraphes 6 et 7; reformulation du premier paragraphe)

par Jonathan Stempel

Les États-Unis ont intenté une action en justice contre Google GOOGL.O , l'accusant de ne pas avoir réintégré un employé à son ancien poste ni de lui avoir trouvé un poste similaire après qu'il eut pris un an de congé militaire en tant que réserviste de l'armée américaine.

La plainte déposée jeudi devant le tribunal fédéral de Manhattan constitue un cas rare où le gouvernement américain poursuit un employeur privé pour violation de la loi de 1994 sur les droits à l’emploi et à la réintégration des membres des forces armées (USERRA), qui protège l’emploi civil du personnel militaire appelé au service actif.

Selon la plainte, Mark Davisson a passé deux ans et demi, avant de prendre son congé militaire, en tant que responsable des grands comptes chez Google, où il gérait les comptes de services cloud du gestionnaire d’actifs BlackRock BLK.N et du fonds spéculatif Bridgewater Associates, et dirigeait les activités américaines de l’ancien Crédit Suisse.

À son retour de congé en mai 2023, Google lui aurait refusé la gestion de tout compte client, le privant ainsi de toute perspective d’évolution de carrière, bien qu’il ait conservé son salaire et son titre.

LICENCIEMENT D’UN SALARIÉ APRÈS UN NOUVEAU CONGÉ MILITAIRE

La plainte indique que Google a affecté M. Davisson, en janvier 2024, à un poste dans le domaine des solutions cloud qui n’impliquait pas non plus la gestion de comptes clients, et l’a licencié sept mois plus tard dans le cadre d’une réduction plus large des effectifs et à la suite d’un autre congé militaire.

M. Davisson, décoré de l’Étoile de bronze et de la Médaille du service méritoire, possède une résidence à Charlotte, en Caroline du Nord, mais vivait et travaillait à Manhattan pendant qu’il était employé par Google, précise la plainte. Alphabet, la société mère de Google, a son siège à Mountain View, en Californie.

“Nous contestons les allégations contenues dans cette plainte”, a déclaré Atle Erlingsson, porte-parole de Google, dans un e-mail. “Google prend très au sérieux le respect de la législation du travail, y compris l’USERRA, et mène des enquêtes sur les allégations d’irrégularités sur le lieu de travail.”

LE SOUTIEN DU RESPONSABLE DES DROITS CIVILS DE TRUMP

Cette action en justice a été intentée par le service des droits civils du parquet fédéral de Manhattan, avec le soutien de la procureure générale adjointe Harmeet Dhillon, principale responsable de l’application des droits civils au sein de l’administration Trump.

Elle vise à obtenir le remboursement des salaires et avantages sociaux perdus ainsi que des dommages-intérêts supplémentaires pour M. Davisson, et à exiger de Google qu’il garantisse un environnement de travail non discriminatoire, notamment en améliorant la formation relative à la loi USERRA.

“La loi fédérale garantit que nos courageux soldats, qui font tant de sacrifices pour assurer notre sécurité, ne soient pas pénalisés par leurs employeurs lorsqu’ils réintègrent le marché du travail civil après avoir accompli leur service militaire”, a déclaré dans un communiqué Jamie McDonald, procureur fédéral à Manhattan.