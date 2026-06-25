Les États-Unis intensifient la pression sur les véhicules électriques chinois en interdisant Polestar

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* Polestar ne sera pas autorisée à vendre des voitures aux États-Unis à partir de l'année-modèle 2027

* Six pour cent de ses ventes au premier trimestre provenaient des États-Unis

* Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la dernière vague de restrictions imposées par Washington aux véhicules chinois

* D'autres constructeurs automobiles se démènent pour obtenir une autorisation

par Marie Mannes et David Shepardson

Polestar PSNY.O a déclaré jeudi que l'administration Trump obligeait le constructeur de véhicules électriques à cesser de vendre ses véhicules aux États-Unis à compter de l'année-modèle 2027, alors que Washington intensifie sa répression à l'encontre des véhicules chinois.

Jeudi après-midi, l'action Polestar reculait de 6,3 % au Nasdaq.

Le ministère américain du Commerce n’a pas accordé à Polestar l’autorisation de vendre des voitures au titre de la "Connected Vehicles Rule", qui restreint l’importation et la vente de véhicules équipés de technologies connectées liées à la Chine à compter de l’année-modèle 2027.

Le Bluetooth, le Wi-Fi, la connectivité cellulaire et certaines technologies de communication par satellite sont visés par ces règles, motivées par des préoccupations de sécurité nationale liées à la capacité des véhicules à collecter des données sensibles sur leurs propriétaires américains.

Cette réglementation a été adoptée en janvier 2025 sous la présidence de Joe Biden et a été maintenue sous celle de Donald Trump. Cette mesure constitue la dernière initiative majeure des États-Unis visant à interdire les voitures fabriquées et exportées depuis la Chine, alors que Washington s’efforce de renforcer son industrie automobile nationale.

Les législateurs ont proposé un projet de loi visant à durcir encore davantage ces restrictions. Les importations de véhicules électriques chinois sont également soumises à des droits de douane élevés.

La société basée en Suède, détenue majoritairement par le groupe chinois Geely Holding GEELY.UL , a déclaré qu’elle continuerait à vendre les modèles Polestar 3 et Polestar 4 existants aux États-Unis et qu’elle assurerait également l’accès à son réseau de service après-vente. Polestar a indiqué qu’elle ne ferait pas appel de cette décision.

Le ministère du Commerce n’a pas immédiatement réagi.

REORIENTATION VERS LE MARCHÉ EUROPÉEN

Polestar avait déjà averti dès 2024 que la réglementation sur les véhicules connectés "empêcherait de fait " le constructeur automobile de vendre des véhicules aux États-Unis, y compris ceux fabriqués sur le territoire américain.

"L’industrie automobile entre dans une nouvelle phase, marquée par des dynamiques régionales. Notre stratégie en tient compte: l’Europe est notre principal moteur de croissance et nous prévoyons de fabriquer la Polestar 7 sur le continent," a déclaré Michael Lohscheller, directeur général de Polestar.

Polestar s’est de plus en plus tournée vers l’Europe, les ventes aux États-Unis restant atones en raison de pressions concurrentielles croissantes et d’un ralentissement des dépenses de consommation.

Seuls 6 % de ses ventes du premier trimestre provenaient des États-Unis, contre 78 % d’Europe.

Polestar a eu du mal à dégager des bénéfices et a dû solliciter à plusieurs reprises des injections de capitaux de la part de son propriétaire, Geely, et de son président, Li Shufu.

Le cours de ses actions a fortement chuté, contraignant l’entreprise à procéder à un regroupement d’actions l’année dernière afin de conserver sa cotation au Nasdaq.

Ford F.N et d’autres constructeurs automobiles se démènent pour obtenir l’autorisation du gouvernement américain de continuer à vendre des modèles présents depuis des années dans les concessions américaines, mais qui ont récemment fait l’objet de critiques dans le cadre de cette interdiction.

Volvo Cars, marque sœur et cofondatrice de Polestar, a déclaré en mai avoir reçu une autorisation , tout en précisant qu’elle devait encore se conformer aux spécifications de la réglementation pour l’ensemble de sa gamme vendue aux États-Unis. L’entreprise a confirmé qu’elle avait besoin d’une autorisation spécifique en raison de sa structure actionnariale.

LA PRODUCTION DE LA POLESTAR 3 EN SUSPENS

Cette décision soulève des questions quant à l’avenir de la Polestar 3, son seul modèle fabriqué aux États-Unis. Volvo Cars — qui fabrique une partie des voitures Polestar — a déclaré en mars qu’elle concentrerait la production de la Polestar 3 dans son usine de Caroline du Sud, plutôt que de construire également ce modèle à Chengdu, en Chine.

Un porte-parole de Volvo a déclaré jeudi à Reuters que la production en Chine n’avait pas encore été interrompue. Volvo a indiqué qu’il était trop tôt pour dire si les événements de jeudi allaient modifier ces plans.

Face aux pressions douanières, Polestar a choisi de renouveler ses modèles vieillissants plutôt que d’en lancer de entièrement nouveaux.

La marque prévoit de commencer les livraisons d’une nouvelle variante de la Polestar 4 dans le courant de l’année, suivies d’une version remaniée de la berline Polestar 2 en 2027.

Le prochain modèle entièrement nouveau du constructeur, le SUV compact Polestar 7, devrait être produit dans l’usine que Volvo prévoit de construire en Slovaquie.