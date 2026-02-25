Les États-Unis imposent des sanctions cybernétiques à des personnes et entités russes et émiriennes

(Ajout de la condamnation de l'ancien dirigeant de L3Harris au paragraphe 5)

Selon le site Internet du département du Trésor, les États-Unis ont pris mardi des sanctions liées à la cybercriminalité à l'encontre de quatre personnes et de trois entités, dont certaines sont basées en Russie et aux Émirats arabes unis.

Les entités et les personnes ont été ciblées "pour leur acquisition et leur distribution de cyber-outils nuisibles à la sécurité nationale des États-Unis", a déclaré le département du Trésor dans un communiqué.

Parallèlement, le département d'État américain a déclaré qu'une des personnes et deux des entités frappées par les sanctions étaient également désignées en vertu de la loi sur la protection de la propriété intellectuelle américaine (Protecting American Intellectual Property Act) (PAIPA) en rapport avec le vol de secrets commerciaux à des ressortissants américains.

Les sanctions sont liées à une enquête américaine sur un ancien cadre d'un contractant du gouvernement, pour avoir vendu des secrets commerciaux à un acheteur en Russie - l'une des entités frappées par les sanctions - pour un montant de 1,3 million de dollars.

L'ancien cadre, Peter Williams de L3Harris LHX.N , a plaidé coupable l'année dernière à deux chefs d'accusation de vol de secrets commerciaux. Le ministère de la justice a déclaré dans un communiqué séparé que M. Williams a été condamné mardi à 87 mois de prison fédérale.

Le ministère de la justice a déclaré qu'il avait pris "au moins huit composants sensibles et protégés de cyber-exploits" dans le cadre de son travail et qu'il les avait vendus à "un courtier russe en cyber-outils".

Un exploit est un morceau de code qui peut être utilisé pour tirer parti d'une vulnérabilité logicielle, généralement à des fins de vol, d'espionnage ou de sabotage.