Les États-Unis imposent des sanctions à la compagnie pétrolière nationale cubaine, compliquant ainsi les importations de carburant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec des informations complémentaires sur la réaction de Cuba et des Nations unies face aux sanctions, ainsi qu'une citation du chef de la diplomatie cubaine)

* Washington intensifie la pression après avoir imposé des sanctions individuelles, notamment à l'encontre du président Diaz-Canel

* Cuba utilise l'énergie comme un outil de contrôle social, affirme Rubio

* Les États-Unis empêchent Cuba de recevoir du pétrole brut ou du carburant depuis des mois

par Ryan Patrick Jones, Marianna Parraga et Dave Sherwood

Les États-Unis ont imposé des sanctions à la compagnie pétrolière d'État cubaine Union Cuba Petroleo (CUPET), comme l'a indiqué jeudi le site web du département du Trésor, ajoutant ainsi de nouveaux obstacles au gouvernement de l'île pour importer le carburant dont il a tant besoin.

Washington a imposé des sanctions à toute une série d'entités et de personnalités cubaines, y compris le président de la nation insulaire, dans le but d'intensifier la pression sur les dirigeants communistes cubains.

Ces sanctions font suite à la déclaration d'urgence nationale prononcée cette année par les États-Unis, qui prévoit l'imposition de droits de douane à tout pays fournissant du pétrole à l'île, une mesure qui a privé celle-ci de ses importations de carburant, contribuant ainsi à des coupures de courant généralisées.

“Les élites communistes cubaines ont fait de l’énergie une arme de contrôle social et de profit kleptocratique”, a déclaré le secrétaire d’État américain Marco Rubio dans un message publié sur les réseaux sociaux.

“Pendant des décennies, le régime a volé et thésaurisé le carburant disponible – l’utilisant pour le jet privé des Castro, les forces de sécurité chargées de réprimer le peuple cubain, pour maintenir l’éclairage des hôtels touristiques vides, et pour transporter des gens en bus afin d’organiser de fausses manifestations et des manœuvres politiques – tout cela alors que le peuple cubain subissait des coupures d’électricité et attendait des semaines pour faire le plein de ses voitures”, a-t-il ajouté.

Cuba a rejeté ces allégations et a déclaré que les sanctions américaines contre l’île équivalaient à un “génocide”.

“Les sanctions contre la CUPET s’inscrivent dans un plan visant à étrangler … Cuba, ce qui a un impact direct, de manière criminelle, sur le peuple cubain. Mettez fin à cette punition collective contre les enfants, les femmes enceintes, les malades chroniques, les personnes âgées et le reste de la population cubaine”, a déclaré Lianys Torres, la plus haute diplomate cubaine à Washington.

Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme a souligné ces préoccupations en début de semaine, avertissant que les sanctions américaines causaient “un préjudice généralisé à la population et mettaient des vies en danger”.

L'ONU estime que les mesures américaines constituent une violation du droit international et reviennent à une “privation d'énergie”, paralysant les services publics tels que l'approvisionnement en nourriture, en eau et en électricité de la population et portant atteinte aux droits humains de tous les Cubains.

À COURT DE PÉTROLE

La société publique CUPET est chargée de la production pétrolière, du raffinage et des importations de carburant à Cuba. Le blocus américain strict empêche l’île de recevoir du brut ou du carburant depuis des mois, ce qui contribue à une grave pénurie de carburant, notamment pour la production d’électricité.

La dernière importation de pétrole de Cuba est arrivée en provenance de Russie, fin mars, offrant à l’île un répit au milieu d’une pénurie aiguë. Un autre pétrolier transportant du carburant russe à destination de Cuba, qui a attendu pendant des semaines au milieu de l’océan Atlantique, a changé de cap , fin mai, laissant le pays les mains vides.

Washington a également bloqué tout approvisionnement en pétrole en provenance du Venezuela, qui était autrefois le principal fournisseur de pétrole de Cuba, depuis que les forces américaines ont capturé le président Nicolas Maduro en janvier.

La mesure prise par le Trésor américain gèle tous les actifs américains de la société et interdit de manière générale aux Américains de traiter avec elle. Un groupe de navires battant pavillon cubain qui transportaient du pétrole vénézuélien vers Cuba avait déjà fait l’objet de sanctions.

Ces nouvelles sanctions font suite à des informations parues dans les médias selon lesquelles la société américaine Vanguard Energy avait prévu d’exporter une importante cargaison d’essence et de diesel vers Cuba. Le département d’État américain a par la suite déclaré qu’il n’avait pas délivré de licence à Vanguard pour cette transaction.

Plus tôt cette année, l'administration Trump avait autorisé certaines exportations de carburant vers le secteur privé cubain dans le cadre d'une politique américaine plus large visant à donner aux entreprises privées à Cuba un avantage sur les entreprises d'État.

On ne savait pas immédiatement dans quelle mesure ces expéditions – déjà en cours, bien que généralement de moindre volume – pourraient être affectées par les dernières sanctions visant CUPET.