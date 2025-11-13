Les États-Unis gèlent les réductions de vols à 6 % alors que les absences dues au contrôle du trafic aérien diminuent

Réduction de 8% des vols prévue jeudi, ramenée à 6%

La fermeture du gouvernement américain devrait prendre fin mercredi en fin de journée

Les opérations normales pourraient reprendre dans quelques jours, selon un dirigeant de Southwest

L'administration Trump a gelé mercredi en fin de journée les réductions de vols imposées par le gouvernement dans 40 grands aéroports à 6 % après que les absences des contrôleurs aériens ont fortement diminué, quelques heures avant la fin prévue de la fermeture record du gouvernement américain.

La semaine dernière, l'administration fédérale de l'aviation a ordonné des réductions de 8 % pour jeudi et de 10 % pour vendredi, affectant uniquement les vols intérieurs. Mais elle a choisi d'alléger ces annulations après que les perturbations dues aux absences des contrôleurs aériens ont considérablement diminué ces derniers jours, alors que les chances de réouverture du gouvernement augmentaient à la suite d'un compromis du Sénat.

"La limite de 6 % sera maintenue tant que la FAA continuera d'évaluer si le système peut progressivement revenir à un fonctionnement normal", a déclaré l'agence.

Selon FlightAware, un site web de suivi des vols, les compagnies aériennes américaines ont annulé 900 vols mercredi, soit le nombre le plus faible depuis six jours, en vertu de la règle des 6 % imposée par la FAA.

Les absences des contrôleurs aériens n'ont représenté que 1 % des retards mardi, contre 5 % en moyenne avant la fermeture, a indiqué la FAA.

Il manque environ 3 500 contrôleurs aériens à la FAA pour atteindre les objectifs fixés en matière de personnel. Nombre d'entre eux effectuaient des heures supplémentaires obligatoires et des semaines de six jours avant même que la fermeture du gouvernement ne les conduise à travailler sans salaire.

Avant que le gouvernement ne réduise les réductions prévues pour jeudi, plusieurs compagnies aériennes n'avaient annulé qu'environ 6 % des vols, car elles s'attendaient à une réduction de ce niveau plutôt que des 8 % initialement prévus, avait rapporté Reuters plus tôt.

"Si l'équipe de sécurité de la FAA estime que les lignes de tendance évoluent dans la bonne direction, nous proposerons un plan de reprise des activités normales", a déclaré mercredi le secrétaire d'État aux transports, Sean Duffy, dans un communiqué.

Les compagnies aériennes espèrent toujours que les coupes seront réduites au cours du week-end.

"Une fois la fermeture terminée, nous sommes optimistes et pensons que la FAA permettra aux compagnies aériennes de reprendre leurs activités normales d'ici quelques jours", a déclaré Andrew Watterson, directeur des opérations de Southwest Airlines LUV.N , dans une note adressée à ses employés.

RÉDUCTION CONSIDÉRABLE DES RETARDS Les opérations aériennes s'améliorent considérablement, avec seulement 2 000 retards mercredi, contre 4 000 mardi et près de 10 000 lundi, selon FlightAware.

Le directeur général de Delta Air Lines DAL.N , Ed Bastian, a déclaré à CNBC qu'il pensait que le système d'aviation reviendrait largement à la normale ce week-end, mais que les récentes annulations coûteraient cher aux compagnies aériennes et à l'économie.

Les absences des contrôleurs aériens ont entraîné des dizaines de milliers d'annulations et de retards de vols depuis le 1er octobre, date du début de la fermeture de 43 jours. Le week-end dernier, 1,2 million de passagers ont vu leur vol retardé ou annulé en raison de l'absence des contrôleurs aériens.

Certains étaient absents parce qu'ils avaient un deuxième emploi ou n'avaient pas les moyens de faire garder leurs enfants.

Sean Duffy a déclaré que les contrôleurs aériens recevraient une somme forfaitaire correspondant à 70 % de leurs arriérés de salaire dans les 48 heures suivant la fin de la fermeture.

Une sous-commission du Sénat américain tiendra une audition mercredi prochain sur l'impact de la fermeture sur la sécurité aérienne.