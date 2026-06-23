Les États-Unis font pression sur Meta pour qu'elle accepte des examens de son IA alors que les inquiétudes en matière de sécurité s'intensifient, rapporte le New York Times

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'administration Trump fait pression sur Meta

META.O pour que l'entreprise soumette ses modèles d'IA à un examen volontaire, ce qui permettrait au gouvernement d'évaluer leurs capacités et leurs vulnérabilités, a rapporté mardi le New York Times, citant quatre personnes au courant de cette demande confidentielle.