Les États-Unis exemptent certains drones et composants fabriqués à l'étranger de l'interdiction d'importation

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* L'administration Trump a interdit les drones étrangers et les composants critiques en décembre

* Le président de la FCC déclare vouloir équilibrer les préoccupations de sécurité nationale et l'utilisation commerciale

* L'administration Trump veut encourager la production américaine de drones

(Ajout du commentaire de SiFly au paragraphe 4) par David Shepardson

La Commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis a déclaré mercredi qu'elle exemptait les importations de quatre drones fabriqués à l'étranger et de leurs composants essentiels de l'interdiction générale d'importation adoptée en décembre.

La décision de la FCC fait suite à une décision du Pentagone selon laquelle quatre modèles de drones et leurs composants - SiFly Aviation Q12, Mobilicom SkyHopper Series, ScoutDI Scout 137 et Verge X1 - ne présentaient pas de risques pour la sécurité nationale.

En janvier, la FCC a exempté les importations de certains nouveaux modèles de drones fabriqués à l'étranger et de leurs composants essentiels jusqu'à la fin de 2026.

SiFly, qui est basé en Californie, a déclaré qu'il avait demandé à la FCC de qualifier son Q12 parce qu'il pouvait démontrer qu'il ne présentait pas de risque pour la sécurité nationale et qu'il disposait d'un plan de délocalisation pour les composants couverts.

Aucun des quatre modèles approuvés ne provient d'entreprises chinoises.

Cette décision représente une escalade dans la bataille menée par Washington pour réprimer les drones fabriqués en Chine au cours des dernières années. Le fabricant chinois DJI vend plus de la moitié des drones commerciaux américains.

Les fabricants étrangers de drones qui ne figurent pas sur la liste d'exemption ne pourront pas obtenir l'autorisation nécessaire de la FCC pour vendre de nouveaux modèles de drones ou des composants essentiels aux États-Unis , mais ils pourront continuer à vendre les versions existantes et les Américains pourront les acheter et les utiliser.

Le mois dernier, DJI a intenté une action en justice pour contester la décision de la FCC d'interdire l'importation de tous ses nouveaux modèles et composants critiques. L'interdiction concerne également les produits d'Autel, un autre fabricant de drones basé en Chine.

DJI, le plus grand fabricant de drones au monde, a contesté la décision de la FCC devant la cour d'appel du 9e circuit des États-Unis, affirmant que l'agence "restreint de manière inconsidérée les activités de DJI aux États-Unis et refuse sommairement aux clients américains l'accès à sa technologie la plus récente".

Le président de la FCC, Brendan Carr, a déclaré à Reuters la semaine dernière que l'agence "essayait de trouver un équilibre entre la sécurité nationale et l'atténuation de ces risques en précisant qu'il y avait une date butoir pour ces drones étrangers, à savoir que ces modèles étaient terminés".

M. Carr a ajouté que, dans le même temps, l'agence ne souhaitait pas perturber les amateurs et autres personnes. "Nous pensons que l'approche actuelle établit un juste équilibre entre la sécurité nationale et le fait de ne pas perturber inutilement l'utilisation par les consommateurs", a-t-il déclaré.