Les États-Unis excluent Rosneft Germany des sanctions contre la Russie, selon le ministre allemand

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Berlin demande aux États-Unis de clarifier l'impact des sanctions contre Rosneft

*

Les actifs allemands de Rosneft sous tutelle de l'État allemand

*

La raffinerie PCK Schwedt est vitale pour l'approvisionnement en carburant de l'Allemagne

(Ajout des commentaires du ministre et du ministère dans les paragraphes 4 à 6) par Holger Hansen

Le gouvernement américain a fourni des assurances écrites selon lesquelles les activités allemandes de la société russe Rosneft ROSN.MM seraient exemptées des nouvelles sanctions sur l'énergie parce que les actifs ne sont plus sous le contrôle de la Russie, a déclaré la ministre allemande de l'économie.

Katherina Reiche a déclaré que les États-Unis avaient émis une "lettre de confort" tôt mardi, reconnaissant que les activités de Rosneft en Allemagne avaient été entièrement séparées de la société mère russe.

L'Allemagne avait cherché à obtenir des éclaircissements de la part de Washington après que l'administration du président Donald Trump a introduit des sanctions qui interdisent aux banques et aux clients occidentaux de s'engager avec des entreprises russes figurant sur la liste.

"Une lettre de confort à cet effet est en place depuis trois heures ce matin", a déclaré Reiche à Reuters, ajoutant que même si l'exemption n'était pas limitée dans le temps, d'autres clarifications étaient en attente.

M. Reiche a déclaré que la lettre de confort éliminait toute incertitude pour les clients quant à savoir s'ils pouvaient être affectés par les sanctions américaines lorsqu'ils font des affaires avec les filiales allemandes de Rosneft.

Dans une déclaration séparée, un porte-parole du ministère de l'économie a indiqué que les discussions avec le gouvernement américain se poursuivaient afin d'éviter de manière permanente les sanctions américaines contre les actifs allemands de Rosneft.

Berlin avait fait valoir que les raffineries, placées sous la tutelle de l'État allemand depuis 2022, étaient "découplées" du groupe mère, tout en étant essentielles à l'approvisionnement en carburant du pays.

Parmi ces actifs figure la raffinerie PCK de Schwedt, l'une des plus importantes d'Allemagne, qui représente plus de 12 % de la capacité de traitement des carburants dans le pays.

PCK Schwedt, dont Rosneft détient 54,17 %, est également un employeur important dans le Brandebourg, une région où le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD) bénéficie d'un soutien croissant.

Outre la participation majoritaire dans PCK Schwedt, les activités allemandes de Rosneft comprennent également une participation de 24 % dans la raffinerie MiRo et une participation de 28,57 % dans la raffinerie Bayernoil.