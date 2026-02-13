Les États-Unis et Taïwan finalisent un accord visant à réduire les droits de douane et à stimuler les achats de produits américains

Taïwan éliminera ou réduira la quasi-totalité des droits de douane sur les produits américains

Les États-Unis mainiendront des droits de douane de 15 % sur les importations en provenance de Taïwan

Taïwan achètera pour près de 85 milliards de dollars d'énergie, d'avions et de machines américains sur une période de quatre ans

par David Lawder

Les représentants de l'administration Trump ont signé un accord commercial réciproque final qui a confirmé un taux de droits de douane américain de 15 % pour les importations en provenance de Taïwan, tout en engageant Taïwan à respecter un calendrier d'élimination ou de réduction des droits de douane sur la quasi-totalité des produits américains.

Le document publié jeudi par le bureau du représentant américain au commerce engage également Taïwan à augmenter considérablement ses achats de produits américains entre 2025 et 2029, notamment 44,4 milliards de dollars de gaz naturel liquéfié et de pétrole brut, 15,2 milliards de dollars d'avions et de moteurs civils, 25,2 milliards de dollars d'équipements de réseaux électriques et de générateurs, d'équipements maritimes et d'équipements sidérurgiques.

L'accord ajoute un langage technique et des détails spécifiques à un accord-cadre commercial conclu pour la première fois en janvier, qui a réduit les droits de douane sur les produits taïwanais, y compris ceux provenant de ses puissantes industries de semi-conducteurs, à 15 %, contre les 20 % initialement imposés par M. Trump. Cela met Taïwan sur un pied d'égalité avec ses plus proches concurrents asiatiques en matière d'exportation, la Corée du Sud et le Japon.

L'accord de janvier comprenait un engagement de Taïwan selon lequel ses entreprises investiraient 250 milliards de dollars pour stimuler la production de semi-conducteurs, d'énergie et d'intelligence artificielle aux États-Unis, dont 100 milliards de dollars déjà engagés par Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp 2330.TW . Le gouvernement taïwanais garantira 250 milliards de dollars supplémentaires d'investissements américains, a déclaré le secrétaire au commerce, Howard Lutnick.

Le texte final n'a pas fourni plus de détails sur ces investissements, mais a indiqué que le bureau de représentation de Taïwan aux États-Unis collaborera avec les autorités américaines pour faciliter de nouveaux investissements supplémentaires sur site vierge et sur site industriel "dans des secteurs stratégiques de fabrication de haute technologie, y compris l'IA, les semi-conducteurs et l'électronique de pointe".

L'accord éliminera immédiatement les droits de douane taïwanais allant jusqu'à 26 % sur de nombreuses importations agricoles américaines, notamment le bœuf, les produits laitiers et le maïs. Toutefois, certains droits de douane, notamment les droits de 40 % sur la poitrine de porc et de 32 % sur le jambon, ne seront plus que de 10 %, conformément à la liste des droits de douane .

Les États-Unis ont déclaré que, dans le cadre de l'accord, Taïwan supprimera les barrières non tarifaires sur les véhicules à moteur et acceptera les normes de sécurité automobile américaines, ainsi que celles relatives aux appareils médicaux et aux produits pharmaceutiques.

Le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, a déclaré dans un communiqué que l'accord stimulerait les possibilités d'exportation pour les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs, les travailleurs et les fabricants américains.

"Cet accord s'appuie également sur nos relations économiques et commerciales de longue date avec Taïwan et renforcera considérablement la résilience de nos chaînes d'approvisionnement, en particulier dans les secteurs de haute technologie", a ajouté M. Greer.

Pour les 11 premiers mois de 2025, le déficit commercial des États-Unis avec Taïwan a explosé pour atteindre 126,9 milliards de dollars, contre 73,7 milliards de dollars pour toute l'année 2024, en grande partie en raison de la forte augmentation des importations de puces IA haut de gamme en provenance de Taïwan, selon les données du Bureau du recensement des États-Unis.