Les États-Unis et Taipei se félicitent de l'ouverture du nouveau centre d'ingénierie de l'IA de Google à Taïwan

Google, la société d'Alphabet

GOOGL.O , a ouvert jeudi à Taïwan un nouveau centre d'ingénierie matérielle pour l'infrastructure de l'IA - son plus grand centre en dehors des États-Unis - dans ce que le président taïwanais a déclaré être une preuve de confiance dans l'île en tant que partenaire technologique digne de confiance.

L'île abrite le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, TSMC 2330.TW , dont les puces sont largement utilisées par des entreprises telles que Nvidia NVDA.O , qui sont à l'origine de l'essor de l'intelligence artificielle dans le monde.

Taïwan a tenu à vanter ses liens étroits avec les entreprises américaines dans le domaine de la technologie, dans un contexte de tensions avec la Chine, qui revendique l'île démocratiquement gouvernée comme la sienne.

Le gouvernement taïwanais a également mis en garde à plusieurs reprises contre les risques liés à l'utilisation de systèmes d'intelligence artificielle développés par la Chine, tels que DeepSeek , alors que le gouvernement chinois a rejeté ces inquiétudes.

"Cela permet également au monde de voir que Taïwan n'est pas seulement une partie vitale de la chaîne d'approvisionnement technologique mondiale, mais aussi un centre clé pour la construction d'une IA sûre et fiable", a déclaré le président taïwanais Lai Ching-te lors de la cérémonie d'ouverture du centre.

Raymond Greene, l'ambassadeur américain de facto à Taipei, a déclaré que le nouveau centre d'ingénierie de Google reflétait le profond partenariat entre les États-Unis et Taïwan.

"En nous appuyant sur cette base d'innovation, nous entrons dans une nouvelle ère d'opportunités, un nouvel âge d'or dans les relations économiques entre les États-Unis et Taïwan", a-t-il déclaré.

Les travaux du centre se concentreront sur l'intégration de puces - notamment les processeurs d'intelligence artificielle TPU de Google - sur les cartes mères et sur les serveurs, a déclaré Greg Moore, directeur du développement des plates-formes de Google Cloud.

Google a créé son équipe d'ingénierie d'infrastructure à Taïwan en 2020 et a déclaré que l'équipe avait depuis triplé de taille, plusieurs centaines de personnes devant être employées dans le nouveau centre.

Le géant américain de la technologie exploite également deux autres centres à Taïwan qui développent du matériel électronique grand public et gère un centre de données sur l'île depuis 2013. Il a également investi dans de nombreux câbles sous-marins internationaux.

"Il ne s'agit pas seulement d'un investissement dans un bureau, c'est un investissement dans un écosystème, un témoignage de la place de Taïwan en tant que centre important pour l'innovation mondiale en matière d'IA", a déclaré Aamer Mahmood, vice-président de l'ingénierie de l'infrastructure des plates-formes de Google Cloud.