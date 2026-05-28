Les États-Unis et le Mexique prévoient trois cycles de négociations commerciales sans le Canada

par David Lawder

L'agence commerciale de l'administration américaine a annoncé mercredi qu'elle entamerait cette semaine le premier des trois cycles de négociations avec le Mexique, en vue de la refonte de l'accord commercial nord-américain, sans toutefois faire mention de discussions avec le Canada.

Le bureau du représentant américain au commerce (USTR) a précisé un communiqué que le représentant adjoint au commerce Jeffrey Goettman mènerait des discussions bilatérales à Mexico jeudi et vendredi.

Ce premier cycle de négociations est axé sur "la sécurité économique et les règles d'origine pour les biens industriels clés".

L'USTR a ajouté que les États-Unis et le Mexique tiendraient un deuxième cycle de négociations à Washington les 16 et 17 juin, axé sur l'agriculture et "l'égalité des chances", tandis qu'une troisième série de pourparlers est prévue à Mexico la semaine du 20 juillet.

La première administration Trump, en poste entre 2017 et 2020, avait mené des cycles de négociations trilatérales avec le Mexique et le Canada pour créer l'Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), qui a remplacé en 2020 l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) de 1994.

Mais la déclaration de l'USTR ne fait aucune mention de pourparlers bilatéraux avec le Canada.

Il y a eu peu de discussions entre Jamieson Greer, le représentant des Etats-Unis pour le commerce extérieur, et son homologue canadien, le ministre du Commerce Dominic LeBlanc, depuis début mars, et aucun lancement officiel d'un processus de négociation entre les États-Unis et le Canada.

Jamieson Greer a déclaré mardi à Washington que les États-Unis avaient des divergences "importantes" avec Ottawa en matière commerciale qui seraient difficiles à résoudre, notamment parce que le Canada n'a pas accepté l'imposition par le président américain Donald Trump de droits de douane sur les véhicules, l'acier et l'aluminium canadiens.

Il a reproché au Canada d'avoir riposté contre les États-Unis en imposant ses propres droits de douane sur les véhicules, l'acier et l'aluminium américains, affirmant que seuls le Canada et la Chine avaient riposté aux droits de douane américains.

Dans une posture de défiance, le Premier ministre canadien Mark Carney a déclaré mercredi que l'armée canadienne était en train de négocier l'achat d'avions de détection précoce auprès du suédois Saab plutôt que de s'approvisionner auprès de l'entreprise américaine Boeing BA.N .

(Par David Lawder, Avec la participation de Emily Green à Mexico ; Version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)