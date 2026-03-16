Les États-Unis et la Chine discutent des produits agricoles et de la gestion du commerce dans le cadre de négociations "remarquablement stables" à Paris, selon certaines sources

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* La Chine est ouverte à des achats supplémentaires de produits agricoles américains, selon des sources au fait des négociations

* Les États-Unis et la Chine vont explorer de nouveaux mécanismes pour gérer le commerce et les investissements

* Trump et Xi auraient le dernier mot sur les propositions du sommet de Pékin

(Changements à la une) par David Lawder

De hauts responsables économiques américains et chinois ont tenu dimanche à Paris des discussions "remarquablement stables" qui ont porté sur des domaines d'accord potentiels dans l'agriculture, les minéraux critiques et la gestion du commerce que les présidents américain Donald Trump et chinois Xi Jinping envisageront à Pékin, ont déclaré deux sources familières de ces discussions.

Les sources ont déclaré à Reuters que les discussions "franches et constructives" menées à Paris par le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent et le vice-premier ministre chinois He Lifeng mettraient en route des « livrables » possibles pour le voyage de Trump en Chine où il rencontrera Xi à la fin du mois de mars.

Ils ont toutefois ajouté que les dirigeants auraient le dernier mot sur les propositions.

La partie chinoise s'est montrée ouverte à d'éventuels achats supplémentaires de produits agricoles américains, notamment de volaille, de bœuf et de cultures en rangs autres que le soja, a déclaré l'une des sources, ajoutant que la Chine s'était toujours engagée à acheter 25 millions de tonnes de soja américain au cours de chacune des trois prochaines années.

Les responsables chinois ont quitté les discussions au siège de l'OCDE à Paris sans s'adresser aux journalistes. Ces discussions font suite à plusieurs réunions visant à apaiser les tensions l'année dernière entre Bessent, He, le représentant américain au commerce Jamieson Greer et le négociateur commercial en chef de la Chine, Li Chenggang.

"Toutes ces réunions avaient pour but de créer une certaine stabilité, et la journée d'aujourd'hui a été remarquablement stable", a déclaré l'une des sources à propos des discussions.

Les porte-parole du Trésor américain et du bureau du représentant américain au commerce ont refusé de qualifier les discussions de dimanche.

MÉCANISME DE COMMERCE ADMINISTRÉ

Les deux parties ont discuté de la mise en place de nouveaux mécanismes formels pour aider à gérer le commerce et l'investissement entre les deux plus grandes économies du monde, qui pourraient être envisagés par Trump et Xi à Pékin, ont indiqué les sources. Des discussions techniques sur le "Board of Trade" et le "Board of Investment" proposés par les États-Unis et la Chine étaient attendues lundi.

L'une des sources a déclaré que le Conseil du commerce était le plus élaboré des deux propositions et qu'il viserait à trouver des produits et des secteurs où les États-Unis et la Chine pourraientaccroître leurs échanges de manière équilibrée sans compromettre leur sécurité nationale ou leurs chaînes d'approvisionnement essentielles respectives.

Le Conseil d'investissement n'établirait pas de politiques d'investissement générales, mais traiterait des "questions d'investissement discrètes" susceptibles de se poser entre les deux pays, a précisé la source.

Les sources ont également indiqué que les responsables américains ont discuté du flux de minéraux critiques produits par la Chine vers les entreprises américaines et ont fait part de leurs préoccupations concernant le manque d'accès de l'industrie aérospatiale américaine à l'yttrium en provenance de Chine, qui est utilisé dans les turbines des moteurs à réaction, entre autres applications.

L'une des sources a déclaré que les deux parties avaient "trouvé des moyens d'assouplir" des domaines plus difficiles dans le domaine des minéraux essentiels, mais n'a pas fourni de détails.

Greer et Bessent ont également souligné le souhait des États-Unis de voir la Chine augmenter ses achats d'avions de ligne Boeing BA.N et de charbon, de pétrole et de gaz naturel américains, ce qui pourrait faire l'objet de discussions plus approfondies lundi, selon les sources.