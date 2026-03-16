Les États-Unis et la Chine cherchent à conclure les négociations de Paris sur le commerce géré et les accords agricoles pour le sommet Xi-Trump

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* Les négociations de Paris tentent d'élaborer des propositions que Trump et Xi évalueront à Pékin

* La Chine est prête à acheter davantage de produits agricoles américains, selon certaines sources

* Les États-Unis et la Chine exploreraient de nouveaux moyens de gérer le commerce et les investissements

* Trump dit au FT qu'il pourrait retarder la rencontre avec Xi à cause de la fermeture du détroit d'Ormuz

(Ajout d'une déclaration du ministère chinois du commerce; paragraphe 10) par David Lawder

De hauts responsables économiques américains et chinois devaient conclure leurs discussions à Paris lundi, avec des domaines d'accord potentiels dans l'agriculture, les minéraux critiques et la gestion du commerce qui pourraient être abordés par le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping à Pékin, ont déclaré des sources familières avec les discussions.

Les sources ont déclaré à Reuters que les discussions "remarquablement stables" menées par le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent et le vice-premier ministre chinois He Lifeng mettraient en route des "résultats" possibles pour le voyage attendu de M. Trump en Chine à la fin du mois de mars pour rencontrer M. Xi.

Mais les dirigeants auraient le dernier mot, ont-ils ajouté.

M. Trump a toutefois déclaré au Financial Times, dans une interview publiée dimanche, qu'il pourrait également retarder son sommet avec M. Xi à la fin du mois, car il fait pression sur Pékin pour qu'il aide à débloquer le détroit d'Ormuz, fermé par l'Iran, qui est d'une importance cruciale.

"Nous pourrions retarder le voyage", a-t-il déclaré.

Les délégations américaine et chinoise se sont rencontrées pendant plus de six heures dimanche au siège parisien de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), un club de démocraties riches qui ne compte pas la Chine parmi ses membres.

Au cours des discussions, la partie chinoise s'est montrée ouverte à d'éventuels achats supplémentaires de produits agricoles américains, notamment de volaille, de bœuf et de cultures en rangs autres que le soja, a indiqué l'une des sources.

La Chine s'est toujours engagée à acheter 25 millions de tonnes métriques de soja américain pour chacune des trois prochaines années dans le cadre de la trêve commerciale Trump-Xi d'octobre 2025 , a ajouté la source.

Les porte-parole du Trésor américain et du bureau du représentant américain au commerce ont refusé de qualifier les discussions, tandis que les responsables chinois ont quitté les lieux dimanche sans s'adresser aux journalistes.

Dans un communiqué publié lundi, le ministère chinois du commerce a réprimandé les États-Unis au sujet d'une enquête commerciale sur le travail forcé, exhortant Washington à "corriger ses erreurs" et citant les représentations faites auprès des États-Unis

Des progrès "significatifs" dans la coopération économique sino-américaine pourraient restaurer la confiance dans une économie mondiale de plus en plus fragile, a déclaré l'agence de presse officielle Xinhua dans un commentaire dimanche.

Les négociations de Paris font suite à plusieurs réunions visant à apaiser les tensions l'année dernière entre M. Bessent, M. He, le représentant américain au commerce Jamieson Greer et le négociateur commercial en chef chinois Li Chenggang.

MÉCANISME DE COMMERCE ADMINISTRÉ

Les deux parties ont discuté de la mise en place de nouveaux mécanismes formels pour aider à gérer le commerce et l'investissement entre les deux plus grandes économies du monde, qui pourraient être envisagés par Trump et Xi à Pékin, ont indiqué les sources. Des discussions techniques sur le "Board of Trade" et le "Board of Investment" proposés par les États-Unis et la Chine étaient attendues lundi.

L'une des sources a déclaré que le Conseil du commerce était la plus élaborée des deux propositions et qu'il viserait à trouver des produits et des secteurs dans lesquels les États-Unis et la Chine pourraient accroître leurs échanges de manière équilibrée sans compromettre la sécurité nationale ou les chaînes d'approvisionnement essentielles de l'autre partie.

Le Conseil d'investissement n'établirait pas de politiques d'investissement générales, mais traiterait des "questions d'investissement discrètes" susceptibles de se poser entre les deux pays, a précisé la source.

MINÉRAUX ESSENTIELS, ÉNERGIE

Les sources ont également indiqué que les responsables américains ont discuté du flux de minéraux critiques produits par la Chine vers les entreprises américaines et ont fait part de leurs préoccupations concernant le manque d'accès de l'industrie aérospatiale américaine à l'yttrium en provenance de Chine, qui est utilisé dans les turbines des moteurs à réaction, entre autres applications.

L'une des sources a déclaré que les deux parties avaient "trouvé des moyens d'assouplir" des domaines plus difficiles dans le domaine des minéraux critiques, mais n'a pas fourni de détails.

Avant les discussions, M. Greer avait déclaré vendredi à CNBC que les États-Unis voulaient "s'assurer que nous continuons à obtenir les terres rares dont nous avons besoin pour notre base manufacturière, qu'ils continuent à acheter le genre de choses qu'ils devraient nous acheter, et que les dirigeants ont la possibilité de se réunir et de s'assurer que les relations vont dans le sens que nous souhaitons""

M. Greer et M. Bessent ont également insisté sur le fait que les États-Unis souhaitaient que la Chine augmente ses achats d'avions de ligne Boeing BA.N et de charbon, de pétrole et de gaz naturel américains, ce qui pourrait faire l'objet d'une discussion plus approfondie lundi, ont indiqué les sources.

Mais avec peu de temps pour se préparer et l'attention de Washington concentrée sur la guerre américano-israélienne contre l'Iran , les perspectives de percées commerciales majeures sont limitées, que ce soit à Paris ou au sommet de Pékin, ont déclaré les analystes commerciaux.

"Étant donné que les dirigeants pourraient se rencontrer jusqu'à quatre fois cette année, ces résultats pourraient être étalés sur l'année", a déclaré Wendy Cutler, une ancienne négociatrice commerciale américaine qui dirige aujourd'hui le centre politique de l'Asia Society à Washington.

Ces réunions comprennent une visite potentielle de M. Xi à Washington, un sommet de l'APEC organisé par la Chine en novembre et un sommet du G20 organisé par les États-Unis en décembre.