Les États-Unis et l'Inde dévoilent un cadre commercial provisoire et se rapprochent d'un pacte global

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les États-Unis et l'Inde dévoilent un cadre commercial provisoire; un accord formel est attendu pour le mois de mars

*

Les droits de douane américains ramenés à 18 %, l'Inde abandonne le pétrole russe au profit de l'énergie américaine

*

L'Inde achètera pour 500 milliards de dollars d'énergie, d'avions et de technologies américaines sur 5 ans

*

Le gouvernement affirme que les agriculteurs sont protégés; l'opposition qualifie l'accord d'unilatéral

(Ajout des commentaires du ministre du commerce et du parti du Congrès sur les intérêts des agriculteurs dans les paragraphes 5 à 7) par Jarrett Renshaw, David Lawder et Manoj Kumar

Les États-Unis et l'Inde se sont rapprochés d'un pacte commercial vendredi, en publiant un cadre provisoire qui abaisserait les droits de douane, remodèlerait les liens énergétiques et approfondirait la coopération économique, les deux pays cherchant à réaligner les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Le cadre réaffirme l'engagement à négocier un accord commercial bilatéral plus large, ont déclaré les deux gouvernements dans un communiqué commun, tout en notant que des négociations supplémentaires étaient nécessaires pour compléter le pacte.

Le président américain Donald Trump a annoncé lundi un accord avec l'Inde visant à réduire les droits de douane américains sur les produits indiens de 50 % à 18 % en échange de l'arrêt des achats de pétrole russe et de l'abaissement des barrières commerciales par l'Inde.

La moitié du taux de 50 % avait été imposée séparément par Donald Trump pour punir l'Inde d'avoir acheté du pétrole russe qui, selon lui, alimentait l'effort de guerre de Moscou en Ukraine. Vendredi, Donald Trump a signé un décret annulant cette portion de 25 % après que l'Inde a accepté cette semaine de déplacer ses achats de pétrole vers les États-Unis et le Venezuela.

Toutefois, la déclaration a indiqué que New Delhi a résisté à la pression de Washington pour ouvrir largement son marché agricole.

Le ministre du commerce, Piyush Goyal, a déclaré dans un message publié sur X que l'accord préservait les intérêts des agriculteurs et les moyens de subsistance des populations rurales en "protégeant complètement les produits agricoles et laitiers sensibles", y compris les produits de base tels que le maïs, le blé et le riz, ainsi que le soja, la volaille, les produits laitiers, l'éthanol, le tabac et certains légumes et viandes.

Le parti d'opposition indien, le Congrès, a toutefois déclaré que l'accord commercial avait été conclu en grande partie selon les conditions américaines et qu'il portait préjudice aux agriculteurs et aux commerçants, le qualifiant de pacte qui compromettait les intérêts nationaux.

NOUVEAUX DÉTAILS SUR LES RÉDUCTIONS TARIFAIRES

La déclaration conjointe de vendredi fournit des détails supplémentaires par rapport aux premières ébauches de l'accord commercial révélées par Donald Trump lundi .

Elle confirme que l'Inde achètera pour 500 milliards de dollars de produits américains sur une période de cinq ans, notamment du pétrole, du gaz, du charbon à coke, des avions et des pièces d'avion, des métaux précieux et des produits technologiques. Cette dernière catégorie comprend les unités de traitement graphique, généralement utilisées pour les applications d'intelligence artificielle, et d'autres biens utilisés dans les centres de données.

L'Inde a déclaré qu'elle éliminerait ou réduirait les droits de douane sur tous les produits industriels américains et sur une large gamme de produits alimentaires et agricoles américains, notamment les drêches de distillerie et le sorgho rouge destinés à l'alimentation animale, les fruits à coque, les fruits frais et transformés, l'huile de soja, le vin et les spiritueux.

LES ÉTATS-UNIS CONSERVERONT DES DROITS DE DOUANE DE 18 %

En revanche, l'accord prévoit l'application d'un droit de douane de 18 % sur la plupart des importations en provenance de l'Inde vers les États-Unis, notamment les textiles et l'habillement, le cuir et les chaussures, le plastique et le caoutchouc, les produits chimiques organiques, les articles de décoration intérieure, les produits artisanaux et certaines machines.

L'Inde bénéficiera des mêmes allégements tarifaires que ceux accordés à d'autres pays alliés qui ont signé des accords commerciaux avec les États-Unis sur certains avions et pièces d'avion, et recevra un quota pour les importations de pièces automobiles qui seront soumises à un taux tarifaire inférieur, selon le communiqué.

En fonction des résultats de l'enquête tarifaire de l'administration Trump sur les produits pharmaceutiques et leurs ingrédients, "l'Inde recevra des résultats négociés en ce qui concerne les produits pharmaceutiques génériques et les ingrédients", selon le communiqué.

M. Goyal a salué l'accord-cadre comme ouvrant un marché d'une valeur de 30 000 milliards de dollars - le PIB annuel des États-Unis - aux exportateurs indiens, en particulier aux agriculteurs, aux pêcheurs et aux micro et petites entreprises.

M. Goyal avait déclaré jeudi que Washington et New Delhi avaient l'intention de signer un accord commercial formel en mars, après quoi les réductions tarifaires de l'Inde sur les exportations américaines entreraient en vigueur.

ACCEPTATION DES NORMES AMÉRICAINES

L'Inde a également accepté de s'attaquer aux barrières non tarifaires qui existent depuis longtemps sur les importations de produits agricoles, d'appareils médicaux et de matériel de communication, les négociations devant être achevées dans les six mois sur un accord visant à accepter les normes américaines ou internationales en matière de sécurité et d'autorisation pour les importations de produits.

Les États-Unis ont affirmé leur intention de prendre en considération les demandes de l'Inde concernant l'abaissement des droits de douane sur les produits indiens lors de la poursuite des négociations de l'accord commercial bilatéral. Les deux parties ont également convenu de coopérer à l'application des contrôles des exportations de technologies sensibles et de prendre des mesures pour lutter contre les "politiques non commerciales de tierces parties", une référence à la Chine.

Les États-Unis et l'Inde luttent depuis des années pour conclure un accord commercial complet, les différends portant sur l'agriculture, le commerce numérique, les appareils médicaux et l'accès au marché. Mais les préoccupations stratégiques - notamment la concurrence avec la Chine, la diversification de la chaîne d'approvisionnement et la sécurité énergétique - ont conféré une nouvelle urgence aux pourparlers, selon des responsables des deux pays.