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Les États-Unis envoient des citations à comparaître dans le cadre de l'examen de la concurrence Warner-Paramount, alors que l'enquête s'accélère
information fournie par Reuters 27/03/2026 à 16:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jody Godoy

Le ministère américain de la Justice a envoyé des citations à comparaître dans le cadre de son enquête sur l'acquisition de Warner Bros Discovery WBD.O par Paramount Skydance PSKY.O , ont déclaré à Reuters trois sources au fait de l'affaire. Les demandes de renseignements montrent que le DOJ avance dans son enquête sur l'acquisition de 110 milliards de dollars qui combinerait les deux grands studios , ainsi que les plates-formes de streaming et les activités d'information des deux sociétés. Hollywood et Wall Street s'intéressent de près à cette opération, qui pourrait réduire le nombre d'emplois si elle réussit, mais coûter 7 milliards de dollars à Paramount si elle est bloquée.

Le ministère de la justice cherche à obtenir des informations sur la manière dont l'accord affecterait la production des studios, les droits sur le contenu et la concurrence entre les services de diffusion en continu, ont indiqué les sources. Le ministère de la justice cherche également à savoir comment l'acquisition pourrait affecter les salles de cinéma, ont déclaré deux des sources.

Un porte-parole du ministère de la Justice n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Paramount s'attend à ce que les autorités de nombreux pays examinent l'opération, a déclaré le directeur juridique Makan Delrahim lors d'une conférence sur la concurrence à Washington mercredi.

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