Les États-Unis envisagent de nouvelles règles pour les exportations de puces d'IA, y compris l'obligation pour les entreprises étrangères d'investir aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Commentaires du ministère du commerce et contexte) par Alexandra Alper et Stephen Nellis

Les autorités américaines débattent d'un nouveau cadre réglementaire pour l'exportation de puces d'intelligence artificielle et envisagent d'exiger des pays étrangers qu'ils investissent dans des centres de données d'intelligence artificielle américains ou qu'ils offrent des garanties de sécurité comme condition pour autoriser l'exportation d'un grand nombre de puces, selon un document vu par Reuters.

Les règles, qui ne sont pas encore définitives et pourraient changer, constitueraient la première tentative de réglementer le flux de puces d'IA vers les alliés et partenaires des États-Unis depuis que l'administration du président Donald Trump a déclaré qu'elle annulait les règles dites de diffusion de l'IA de son prédécesseur, qui visaient à maintenir une quantité importante de construction d'infrastructures d'IA aux États-Unis et à acheminer la plupart des achats par l'intermédiaire d'une poignée d'entreprises américaines d'informatique en nuage.

Selon un document consulté par Reuters, même les petites installations de moins de 1 000 puces pourraient nécessiter une licence. Pour bénéficier d'une exemption, l'exportateur des puces, comme Nvidia NVDA.O ou Advanced Micro Devices AMD.O , devrait les contrôler et le destinataire devrait accepter l'utilisation d'un logiciel qui ne permettrait pas aux puces d'être reliées à d'autres puces pour former un plus grand "cluster", le terme utilisé par l'industrie de l'IA pour décrire de grands groupes de puces, d'après le document.

Dans une déclaration sur le média social X, le ministère du commerce a confirmé qu'il débattait de nouvelles règles, mais a précisé qu'elles ne seraient pas similaires à ce qu'il a décrit comme un cadre "lourd, excessif et désastreux" proposé par l'administration précédente.

Au lieu de cela, le ministère du commerce a déclaré qu'il suivrait le modèle des accords d'envoi de puces américaines à l'Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis , où les deux pays ont accepté d'investir aux États-Unis .

"Le ministère du commerce s'est engagé à promouvoir des exportations sûres de l'ensemble des technologies américaines", a écrit le ministère. "Nous avons réussi à faire progresser les exportations grâce à nos accords historiques avec le Moyen-Orient, et des discussions internes au gouvernement sont en cours pour formaliser cette approche."

La Maison Blanche n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Nvidia et AMD n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.