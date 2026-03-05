 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les États-Unis envisagent de nouvelles règles pour les exportations de puces d'IA, y compris l'obligation pour les entreprises étrangères d'investir aux États-Unis
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 22:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Commentaires du ministère du commerce et contexte) par Alexandra Alper et Stephen Nellis

Les autorités américaines débattent d'un nouveau cadre réglementaire pour l'exportation de puces d'intelligence artificielle et envisagent d'exiger des pays étrangers qu'ils investissent dans des centres de données d'intelligence artificielle américains ou qu'ils offrent des garanties de sécurité comme condition pour autoriser l'exportation d'un grand nombre de puces, selon un document vu par Reuters.

Les règles, qui ne sont pas encore définitives et pourraient changer, constitueraient la première tentative de réglementer le flux de puces d'IA vers les alliés et partenaires des États-Unis depuis que l'administration du président Donald Trump a déclaré qu'elle annulait les règles dites de diffusion de l'IA de son prédécesseur, qui visaient à maintenir une quantité importante de construction d'infrastructures d'IA aux États-Unis et à acheminer la plupart des achats par l'intermédiaire d'une poignée d'entreprises américaines d'informatique en nuage.

Selon un document consulté par Reuters, même les petites installations de moins de 1 000 puces pourraient nécessiter une licence. Pour bénéficier d'une exemption, l'exportateur des puces, comme Nvidia NVDA.O ou Advanced Micro Devices AMD.O , devrait les contrôler et le destinataire devrait accepter l'utilisation d'un logiciel qui ne permettrait pas aux puces d'être reliées à d'autres puces pour former un plus grand "cluster", le terme utilisé par l'industrie de l'IA pour décrire de grands groupes de puces, d'après le document.

Dans une déclaration sur le média social X, le ministère du commerce a confirmé qu'il débattait de nouvelles règles, mais a précisé qu'elles ne seraient pas similaires à ce qu'il a décrit comme un cadre "lourd, excessif et désastreux" proposé par l'administration précédente.

Au lieu de cela, le ministère du commerce a déclaré qu'il suivrait le modèle des accords d'envoi de puces américaines à l'Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis , où les deux pays ont accepté d'investir aux États-Unis .

"Le ministère du commerce s'est engagé à promouvoir des exportations sûres de l'ensemble des technologies américaines", a écrit le ministère. "Nous avons réussi à faire progresser les exportations grâce à nos accords historiques avec le Moyen-Orient, et des discussions internes au gouvernement sont en cours pour formaliser cette approche."

La Maison Blanche n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Nvidia et AMD n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
199,4500 USD NASDAQ -1,30%
INTEL
45,9500 USD NASDAQ +0,81%
NVIDIA
183,3400 USD NASDAQ +0,16%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • De la fumée au-dessus du site d'une frappe aérienne israélienne dans le village de Kfar Roumane, dans le sud du Liban, le 5 mars 2026 ( AFP / Rabih DAHER )
    Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements
    information fournie par AFP 05.03.2026 23:14 

    Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient: - Le bilan s'alourdit au Liban Le bilan des frappes israéliennes au Liban s'est alourdi à 123 morts et 683 blessés depuis lundi, ont annoncé jeudi soir les autorités libanaises. - Explosions à Tel-Aviv ... Lire la suite

  • Un écran à la Bourse de New York, le 5 mars 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Les marchés financiers rattrapés par les inquiétudes géopolitiques
    information fournie par AFP 05.03.2026 23:08 

    Après une journée d'accalmie, les prix du pétrole ont à nouveau flambé jeudi au sixième jour de la guerre au Moyen-Orient, faisant peser le spectre de l'inflation sur les Bourses mondiales. "Le conflit continue de s'intensifier aujourd'hui, et le trafic des pétroliers ... Lire la suite

  • Des membres du studio français de développement de jeux vidéo Sandfall Interactive reçoivent le prix du Meilleur Jeu Vidéo pour "Clair Obscur : Expedition 33" lors de la 7e édition des Pegases, la cérémonie des prix du jeu vidéo, le 5 mars 2026 à Paris ( AFP / Dimitar DILKOFF )
    Désigné meilleur jeu de l'année en France, "Clair Obscur" poursuit sa moisson de récompenses
    information fournie par AFP 05.03.2026 23:07 

    Après son sacre américain en décembre, le jeu vidéo "Clair Obscur: Expedition 33" a triomphé jeudi soir à domicile en remportant le prix du "meilleur jeu de l'année" lors de la 7e édition des Pégases, qui récompensent les meilleures créations françaises du secteur. ... Lire la suite

  • Guerre en Iran : quand la Russie l'instrumentalise contre l’Ukraine
    Guerre en Iran : quand la Russie l'instrumentalise contre l’Ukraine
    information fournie par France 24 05.03.2026 23:07 

    Depuis le 28 février et le début des frappes menées par les Etats-Unis et Israël contre l’Iran, la Russie utilise cette guerre contre son allié, pour discréditer l’Ukraine et saper le soutien des Occidentaux dont elle bénéficie. Explications.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank