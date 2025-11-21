 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
48 625,88
-2,40%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les États-Unis envisagent d'autoriser Nvidia à vendre des puces H200 à la Chine, selon certaines sources
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 21:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout du commentaire de Nvidia au paragraphe 3 et du contexte aux paragraphes 6 à 10)

L'administration Trump envisage d'autoriser les ventes de puces d'intelligence artificielle H200 de Nvidia à la Chine, selon des personnes au fait du dossier, alors que la détente bilatérale stimule les perspectives d'exportation de technologies américaines de pointe vers la Chine.

Le département du commerce, qui supervise les contrôles des exportations américaines, étudie la possibilité de modifier sa politique d'interdiction des ventes de ces puces à la Chine, ont déclaré les sources, soulignant que les plans pourraient changer. La Maison Blanche et le Département du Commerce n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Nvidia n'a pas commenté directement l'examen, mais a déclaré que la réglementation actuelle ne lui permettait pas d'offrir une puce de centre de données d'IA compétitive en Chine, laissant ce marché massif à ses concurrents étrangers qui se développent rapidement.

Cette possibilité signale une approche plus amicale à l'égard de la Chine, après que le président américain Donald Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping ont négocié une trêve commerciale et technologique à Busan le mois dernier.

Les faucons chinois à Washington craignent que les livraisons de puces d'IA plus avancées à la Chine n'aident Pékin à renforcer son armée, des craintes qui ont incité l'administration Biden à fixer des limites à ces exportations.

Face à l'utilisation musclée par Pékin des contrôles à l'exportation des minéraux de terres rares, essentiels à la production d'une série de produits technologiques, M. Trump a menacé cette année d'imposer de nouvelles restrictions aux exportations de produits technologiques vers la Chine, mais les a finalement supprimées dans la plupart des cas.

La puce H200, dévoilée il y a deux ans, dispose d'une mémoire à large bande passante plus importante que son prédécesseur, le H100, ce qui lui permet de traiter les données plus rapidement.

On estime qu'elle est deux fois plus puissante que la puce H20 de Nvidia, le semi-conducteur d'IA le plus avancé qui peut être légalement exporté vers la Chine, après que l'administration Trump a annulé son interdiction de courte durée sur de telles ventes au début de cette année.

Plus tôt cette semaine, le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, que Trump a décrit comme un "type formidable", faisait partie des invités à la Maison Blanche lors de la visite du prince héritier saoudien Mohammed bin Salman (link.

Le ministère du Commerce a annoncé cette semaine qu'il avait approuvé les expéditions de l'équivalent de jusqu'à 70 000 puces Nvidia Blackwell, la puce d'IA de nouvelle génération de Nvidia, à Humain de l'Arabie saoudite et à G42 des Émirats arabes unis.

Valeurs associées

NVIDIA
178,7550 USD NASDAQ -1,04%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank