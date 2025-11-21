Les États-Unis envisagent d'autoriser Nvidia à vendre des puces H200 à la Chine, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout du commentaire de Nvidia au paragraphe 3 et du contexte aux paragraphes 6 à 10)

L'administration Trump envisage d'autoriser les ventes de puces d'intelligence artificielle H200 de Nvidia à la Chine, selon des personnes au fait du dossier, alors que la détente bilatérale stimule les perspectives d'exportation de technologies américaines de pointe vers la Chine.

Le département du commerce, qui supervise les contrôles des exportations américaines, étudie la possibilité de modifier sa politique d'interdiction des ventes de ces puces à la Chine, ont déclaré les sources, soulignant que les plans pourraient changer. La Maison Blanche et le Département du Commerce n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Nvidia n'a pas commenté directement l'examen, mais a déclaré que la réglementation actuelle ne lui permettait pas d'offrir une puce de centre de données d'IA compétitive en Chine, laissant ce marché massif à ses concurrents étrangers qui se développent rapidement.

Cette possibilité signale une approche plus amicale à l'égard de la Chine, après que le président américain Donald Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping ont négocié une trêve commerciale et technologique à Busan le mois dernier.

Les faucons chinois à Washington craignent que les livraisons de puces d'IA plus avancées à la Chine n'aident Pékin à renforcer son armée, des craintes qui ont incité l'administration Biden à fixer des limites à ces exportations.

Face à l'utilisation musclée par Pékin des contrôles à l'exportation des minéraux de terres rares, essentiels à la production d'une série de produits technologiques, M. Trump a menacé cette année d'imposer de nouvelles restrictions aux exportations de produits technologiques vers la Chine, mais les a finalement supprimées dans la plupart des cas.

La puce H200, dévoilée il y a deux ans, dispose d'une mémoire à large bande passante plus importante que son prédécesseur, le H100, ce qui lui permet de traiter les données plus rapidement.

On estime qu'elle est deux fois plus puissante que la puce H20 de Nvidia, le semi-conducteur d'IA le plus avancé qui peut être légalement exporté vers la Chine, après que l'administration Trump a annulé son interdiction de courte durée sur de telles ventes au début de cette année.

Plus tôt cette semaine, le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, que Trump a décrit comme un "type formidable", faisait partie des invités à la Maison Blanche lors de la visite du prince héritier saoudien Mohammed bin Salman (link.

Le ministère du Commerce a annoncé cette semaine qu'il avait approuvé les expéditions de l'équivalent de jusqu'à 70 000 puces Nvidia Blackwell, la puce d'IA de nouvelle génération de Nvidia, à Humain de l'Arabie saoudite et à G42 des Émirats arabes unis.