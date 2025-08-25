Les États-Unis enquêtent sur plus de 1,4 million de véhicules Honda en raison d'une défaillance du moteur

La National Highway Traffic Safety Administration ouvre une enquête sur plus de 1,4 million de véhicules Honda 7267.T vendus aux États-Unis, car elle craint que des défaillances des roulements de bielle de leurs moteurs n'entraînent une panne complète du moteur.

Dans une lettre datée du 20 août, le régulateur a déclaré avoir reçu 414 rapports sur ce problème dans le moteur V6 3,5 litres de divers véhicules Honda et Acura.

L'enquête couvre les modèles 2018-2020 de l'Acura TLX, 2016-2020 de l'Acura MDX, 2016-2020 du Honda Pilot, 2018-2020 du Honda Odyssey et 2017-2019 du Honda Ridgeline.

En 2024, l'agence a examiné 1,4 million de véhicules Honda à la suite de rapports sur de graves problèmes de moteur après que le constructeur automobile japonais ait rappelé 249 000 véhicules en novembre 2023.

Honda a procédé à ce rappel pour remédier à un éventuel défaut de fabrication du vilebrequin du moteur, qui pourrait entraîner l'usure et le grippage prématurés du palier de bielle, provoquant ainsi une défaillance du moteur.

Dans sa lettre du 20 août, l'agence de sécurité automobile des États-Unis a indiqué qu'elle ouvrait une nouvelle enquête afin d'évaluer de manière plus approfondie l'étendue et la gravité du problème potentiel et d'évaluer complètement les problèmes de sécurité associés, à la suite de la clôture de sa enquête antérieure .

La NHTSA a déclaré que le grand nombre de rapports de pannes de moteur sur des véhicules non couverts par l'enquête précédente posait un risque potentiel pour la sécurité.