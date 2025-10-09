Les États-Unis enquêtent sur le logiciel d'aide à la conduite de 2,9 millions de véhicules Tesla en raison d'infractions au code de la route

La NHTSA a reçu 58 rapports, dont 14 accidents et 23 blessés

L'enquête porte sur la FSD franchissant les feux rouges et roulant à contresens.

La NHTSA a ouvert d'autres enquêtes sur la FSD et les fonctions avancées de Tesla

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a annoncé jeudi qu'elle ouvrait une enquête sur 2,88 millions de véhicules Tesla TSLA.O équipés de son système Full Self-Driving, suite à plus de 50 signalements d'infractions à la sécurité routière et à une série d'accidents.

L'agence de sécurité automobile a déclaré que le système FSD - un système d'assistance qui demande aux conducteurs d'être attentifs et d'intervenir en cas de besoin - a "induit un comportement du véhicule qui a violé les lois sur la sécurité routière".

L'agence a indiqué qu'elle avait reçu des rapports faisant état de véhicules Tesla utilisant le système FSD qui ont franchi des feux rouges et roulé à contresens lors d'un changement de voie.

UN RAPPEL POURRAIT SUIVRE SI LA NHTSA CONSTATE DES RISQUES POUR LA SÉCURITÉ

Au total, la NHTSA examine 58 rapports de problèmes liés à des violations de la sécurité routière lors de l'utilisation de la FSD, dont 14 accidents et 23 blessures. Cette nouvelle enquête intervient alors que le système avancé d'aide à la conduite de Tesla fait l'objet d'un examen de plus en plus minutieux de la part du Congrès et quelques semaines après la confirmation de la nomination d'un nouvel administrateur de la NHTSA .

Tesla, qui n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire, a publié cette semaine une mise à jour du logiciel FSD.

La NHTSA a déclaré avoir reçu six rapports dans lesquels un véhicule Tesla, fonctionnant avec le FSD activé, "s'est approché d'une intersection avec un feu rouge, a continué à rouler dans l'intersection contre le feu rouge et a ensuite été impliqué dans un accident avec d'autres véhicules à moteur dans l'intersection".

La NHTSA précise que quatre accidents ont fait un ou plusieurs blessés.

L'enquête - une évaluation préliminaire - est la première étape avant que l'agence ne demande le rappel des véhicules si elle estime qu'ils présentent un risque déraisonnable pour la sécurité.

Les actions de Tesla ont chuté de 2,1 % en début de séance à la suite de l'enquête rapportée par Reuters.

Un conducteur de Houston en 2024 a déclaré à la NHTSA que la FSD "ne reconnaît pas les feux de signalisation". Il en résulte que le véhicule franchit les feux rouges et s'arrête aux feux verts."

La plainte ajoute: "Tesla ne veut pas le réparer, ni même reconnaître le problème, même s'ils ont fait un essai de conduite avec moi et ont vu le problème de leurs propres yeux."

La NHTSA a également indiqué qu'elle examinerait le comportement des FSD à l'approche des passages à niveau. Le mois dernier, les sénateursdémocrates Ed Markey et Richard Blumenthal ont cité un nombre croissant de quasi-collisions signalées pour inciter l'agence à enquêter.

Le FSD de Tesla, qui est plus avancé que son système Autopilot, fait l'objet d'une enquête de la NHTSA depuis un an. En octobre 2024, l'agence a ouvert une enquête sur les 2,4 millions de véhicules Tesla équipés du FSD après que quatre collisions ont été signalées dans des conditions de visibilité réduite sur la route, telles que l'éblouissement du soleil, le brouillard ou la poussière en suspension dans l'air, y compris un accident mortel en 2023.

Tesla affirme que la FSD "vous conduira presque n'importe où avec votre supervision active, nécessitant une intervention minimale", mais ne rend pas la voiture auto-conductrice.

Oliver Carsten, professeur de sécurité des transports à l'université de Leeds, a déclaré que l'enquête de la NHTSA sur Tesla "devrait servir de signal d'alarme pour l'Europe. Nous voyons de plus en plus de systèmes sur le marché qui brouillent la frontière entre l'assistance et l'automatisation".

Les autres caractéristiques des véhicules automatisés de Tesla ont également fait l'objet d'un examen minutieux de la part de l'agence. En janvier, la NHTSA a ouvert une enquête sur 2,6 millions de véhicules Tesla à la suite de rapports d'accidents impliquant une fonction qui permet aux utilisateurs de déplacer leur voiture à distance.

La NHTSA examine également le déploiement par Tesla de robotsaxis autopilotés à Austin, au Texas, lancé en juin.