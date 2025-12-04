Les États-Unis enquêtent sur des informations selon lesquelles les voitures autonomes Waymo ont dépassé illégalement des bus scolaires à 19 reprises au Texas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Pas de commentaire immédiat de la part du district scolaire, plus de détails sur la lettre de la NHTSA, contexte du paragraphe 5) par David Shepardson

Une agence américaine a déclaré jeudi qu'elle avait demandé à Waymo de répondre à des questions supplémentaires après que des responsables texans ont déclaré que les véhicules auto-conduits de l'unité Alphabet

GOOGL.O avaient dépassé illégalement des bus scolaires à 19 reprises depuis le début de l'année scolaire.

La National Highway Traffic Safety Administration a ouvert une enquête en octobre après un incident en Géorgie au cours duquel un Waymo n'est pas resté immobile à l'approche d'un bus scolaire dont les feux rouges clignotaient et le bras d'arrêt était déployé.

Dans une lettre publiée le 20 novembre par la NHTSA, le district scolaire indépendant d'Austin a déclaré que cinq incidents se sont produits en novembre après que Waymo a déclaré avoir effectué des mises à jour logicielles pour résoudre le problème et a demandé à l'entreprise d'interrompre ses opérations autour des écoles aux heures de ramassage et de dépose jusqu'à ce qu'elle puisse s'assurer que les véhicules n'enfreindraient pas la loi.

Waymo n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

"Nous ne pouvons pas permettre à Waymo de continuer à mettre en danger nos élèves pendant qu'il tente de mettre en œuvre un correctif", a écrit un avocat du district scolaire, citant un incident impliquant un Waymo "enregistré en train de passer devant un bus scolaire arrêté quelques instants seulement après qu'un élève a traversé devant le véhicule, et alors que l'élève était encore sur la route."

Un porte-parole du district scolaire n'a pas immédiatement répondu si Waymo s'était conformé à la demande.

La lettre a incité la NHTSA à demander à Waymo le 24 novembre si elle se conformerait à la demande de cesser les opérations de conduite autonome pendant les heures de ramassage et de dépose des élèves, en ajoutant: "Un correctif logiciel approprié a-t-il été mis en œuvre ou développé pour atténuer cette préoccupation? Et si oui, Waymo prévoit-il de déposer un rappel pour la correction?"

La NHTSA a déclaré dans une lettre adressée à Waymo mercredi qu'elle exigeait des réponses à une série de questions d'ici le 20 janvier sur les incidents impliquant des bus scolaires et des détails sur les mises à jour logicielles visant à résoudre les problèmes de sécurité.