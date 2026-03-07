 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les États-Unis élaborent des lignes directrices strictes en matière d'IA sur fond de conflit avec Anthropic, selon le FT
information fournie par Reuters 07/03/2026 à 04:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du commentaire de la GSA aux paragraphes 5 et 6)

L'administration Trump a élaboré des règles strictes pour les contrats civils d'intelligence artificielle, exigeant des entreprises qu'elles autorisent "toute utilisation légale" de leurs modèles, alors que le Pentagone et Anthropic sont en conflit , a rapporté le Financial Times vendredi.

Le Pentagone a désigné Anthropic comme "risque de la chaîne d'approvisionnement" jeudi, interdisant aux contractants du gouvernement d'utiliser la technologie de l'entreprise d'intelligence artificielle dans le cadre de travaux pour l'armée américaine. Cette décision fait suite à un différend de plusieurs mois concernant l'insistance de l'entreprise sur des mesures de protection qui, selon le ministère de la défense, allaient trop loin.

Un projet de lignes directrices examiné par le FT indique que les groupes d'IA cherchant à travailler avec le gouvernement doivent accorder aux États-Unis une licence irrévocable pour l'utilisation de leurs systèmes à toutes fins légales.

Les directives de la General Services Administration s'appliqueraient aux contrats civils et s'inscrivent dans le cadre d'un effort plus large du gouvernement visant à renforcer l'acquisition de services d'IA, selon le journal, qui ajoute qu'elles reflètent les mesures envisagées par le Pentagone pour les contrats militaires.

"Il serait irresponsable vis-à-vis du peuple américain et dangereux pour notre nation que la GSA maintienne une relation commerciale avec Anthropic", a déclaré par courriel à Reuters Josh Gruenbaum, commissaire du Federal Acquisition Service, une filiale de la GSA qui aide à l'acquisition de logiciels pour le gouvernement fédéral.

"Conformément aux instructions du président, la GSA a mis fin au contrat OneGov d'Anthropic, mettant ainsi un terme à leur disponibilité pour les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire par le biais des contrats pré-négociés de la GSA", a déclaré Josh Gruenbaum.

La Maison Blanche n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Le projet de la GSA stipule que les contractants "ne doivent pas encoder intentionnellement des jugements partisans ou idéologiques dans les données de sortie des systèmes d'IA", a rapporté le FT.

Il exige des entreprises qu'elles indiquent si leurs modèles ont été "modifiés ou configurés pour se conformer à un gouvernement fédéral non américain ou à un cadre de conformité ou de réglementation commerciale", selon le journal.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Bombardement de l'aéroport Mehrabad de Téhéran, le 7 mars 2026 ( AFP / ATTA KENARE )
    Israël pilonne Téhéran après une semaine de guerre
    information fournie par AFP 07.03.2026 06:12 

    Israël bombarde samedi matin la capitale iranienne Téhéran, en particulier un de ses aéroports, après que Donald Trump a dit vouloir la "capitulation" de l'Iran. La guerre est entrée dans sa deuxième semaine, s'étendant à de nombreux pays de la région et faisant ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 06/03/2026
    Top 5 IA du 06/03/2026
    information fournie par Libertify 07.03.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Amazon, Eutelsat , Getlink , L'Oréal , Spie . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

  • Frappes près de l'aéroport de Mehrabad à Téhéran, le 7 mars 2026 ( AFP / ATTA KENARE )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 07.03.2026 04:35 

    Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, entrée samedi dans son huitième jour: - Israël bombarde Téhéran L'armée israélienne a dit dans la nuit avoir lancé des frappes "de grande ampleur" sur la capitale iranienne. Son chef d'état-major avait ... Lire la suite

  • Le président Donald Trump participe à une table ronde à la Maison Blanche, à Washington, le 6 mars 2026 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Anna Moneymaker )
    Trump, en pleine guerre en Iran, réunit ses alliés d'Amérique latine
    information fournie par AFP 07.03.2026 04:13 

    Donald Trump, en pleine guerre en Iran, reçoit samedi dans l'une de ses propriétés de Floride (sud) plusieurs alliés d'Amérique latine, une région qu'il considère ouvertement comme son pré carré. Douze dirigeants, pour certains adeptes enthousiastes de la rhétorique ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank