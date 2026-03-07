Les États-Unis élaborent des lignes directrices strictes en matière d'IA sur fond de conflit avec Anthropic, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du commentaire de la GSA aux paragraphes 5 et 6)

L'administration Trump a élaboré des règles strictes pour les contrats civils d'intelligence artificielle, exigeant des entreprises qu'elles autorisent "toute utilisation légale" de leurs modèles, alors que le Pentagone et Anthropic sont en conflit , a rapporté le Financial Times vendredi.

Le Pentagone a désigné Anthropic comme "risque de la chaîne d'approvisionnement" jeudi, interdisant aux contractants du gouvernement d'utiliser la technologie de l'entreprise d'intelligence artificielle dans le cadre de travaux pour l'armée américaine. Cette décision fait suite à un différend de plusieurs mois concernant l'insistance de l'entreprise sur des mesures de protection qui, selon le ministère de la défense, allaient trop loin.

Un projet de lignes directrices examiné par le FT indique que les groupes d'IA cherchant à travailler avec le gouvernement doivent accorder aux États-Unis une licence irrévocable pour l'utilisation de leurs systèmes à toutes fins légales.

Les directives de la General Services Administration s'appliqueraient aux contrats civils et s'inscrivent dans le cadre d'un effort plus large du gouvernement visant à renforcer l'acquisition de services d'IA, selon le journal, qui ajoute qu'elles reflètent les mesures envisagées par le Pentagone pour les contrats militaires.

"Il serait irresponsable vis-à-vis du peuple américain et dangereux pour notre nation que la GSA maintienne une relation commerciale avec Anthropic", a déclaré par courriel à Reuters Josh Gruenbaum, commissaire du Federal Acquisition Service, une filiale de la GSA qui aide à l'acquisition de logiciels pour le gouvernement fédéral.

"Conformément aux instructions du président, la GSA a mis fin au contrat OneGov d'Anthropic, mettant ainsi un terme à leur disponibilité pour les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire par le biais des contrats pré-négociés de la GSA", a déclaré Josh Gruenbaum.

La Maison Blanche n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Le projet de la GSA stipule que les contractants "ne doivent pas encoder intentionnellement des jugements partisans ou idéologiques dans les données de sortie des systèmes d'IA", a rapporté le FT.

Il exige des entreprises qu'elles indiquent si leurs modèles ont été "modifiés ou configurés pour se conformer à un gouvernement fédéral non américain ou à un cadre de conformité ou de réglementation commerciale", selon le journal.