Les États-Unis détiendraient 51% du capital de US Steel selon Trump

(AOF) - Le président Donald Trump a déclaré jeudi que les États-Unis détiendraient une action en or (golden share) dans US Steel, dans le cadre de l'accord de rachat du producteur américain d'acier par son concurrent japonais Nippon Steel. "Nous avons une action en or que je contrôle ou que le président contrôle", a déclaré le chef d'État américain aux journalistes à la Maison-Blanche. Sans dévoiler de détails sur la structure de l'accord, il a déclaré que les Américains détiendraient 51% du capital de US Steel.

Fin mai, des sources proches du dossier auraient affirmé au journaliste David Faber de CNBC, que Nippon Steel finaliserait l'acquisition d'US Steel à 55 dollars par action.

