Les États-Unis désignent les médicaments d'Eli Lilly, de Pfizer et d'AbbVie pour les prochaines négociations sur les prix de l'assurance-maladie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de nouveaux détails sur le programme dans les paragraphes 1 à 4)

Les Centers for Medicare & Medicaid Services des États-Unis ont nommé mardi les 15 nouveaux médicaments visés par les négociations de prix de Medicare pour 2028, y compris le traitement de l'arthrite Xeljanz de Pfizer

PFE.N , le médicament contre le diabète Trulicity d'Eli Lilly et le traitement cosmétiqueBotox d'AbbVie ABBV.N .

Il s'agit de la troisième série de médicaments soumis aux négociations annuelles sur les prix établies dans le cadre de la loi sur la réduction de l'inflation (IRA) de 2022, signée par le président Joe Biden.

Pour la première fois, la liste comprend les premiers produits remboursés dans le cadre de la partie B de Medicare.

Le plan de santé américain Medicare a déclaré l'année dernière que les prix nouvellement négociés pour les 15 médicaments dont il a négocié les prix pour 2027 permettront d'économiser 36 % sur ces médicaments par rapport aux dépenses annuelles récentes, soit environ 8,5 milliards de dollars en coûts nets de prescription couverts.