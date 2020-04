Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les Etats-Unis dépassent le cap des 800.000 cas confirmés de coronavirus Reuters • 21/04/2020 à 22:04









WASHINGTON, 21 avril (Reuters) - Les Etats-Unis recensaient quelque 800.000 cas de contamination au coronavirus, un bilan qui a doublé en près de deux semaines, selon les données compilées mardi par l'agence Reuters. Le pays présente, et de loin, le plus grand nombre de contaminations au SARS-CoV-2, avec pratiquement quatre fois plus de cas que l'Espagne, qui le suit dans le classement mondial de la prévalence du coronavirus. Alors que plusieurs Etats de l'Union n'ont pas encore mis à jour leurs données, les décès enregistrés depuis le début de l'épidémie ont progressé de plus de 2.000 au cours de ces dernières 24 heures pour atteindre un bilan de près de 45.000 morts. Si l'Etat de New York reste l'épicentre de l'épidémie aux Etats-Unis, concentrant près de la moitié des décès américains liés au coronavirus, de nouveaux foyers apparaissent comme à Chicago, Boston et Philadelphie. (Lisa Shumaker version française Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.