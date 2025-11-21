Les États-Unis délivrent une licence autorisant certaines transactions dans le cadre d'un projet de centrale nucléaire hongroise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les États-Unis ont délivré vendredi une licence générale liée à la Russie autorisant certaines transactions dans le cadre du projet de centrale nucléaire civile Paks II en Hongrie, selon le site web du département du Trésor.
La licence autorisera les transactions liées au projet de centrale nucléaire impliquant certaines banques russes, dont Gazprombank, VTB Bank et la banque centrale russe, selon l'avis du département du Trésor.
