 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 043,00
+0,70%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les États-Unis délivrent une licence autorisant certaines transactions dans le cadre d'un projet de centrale nucléaire hongroise
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 20:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les États-Unis ont délivré vendredi une licence générale liée à la Russie autorisant certaines transactions dans le cadre du projet de centrale nucléaire civile Paks II en Hongrie, selon le site web du département du Trésor.

La licence autorisera les transactions liées au projet de centrale nucléaire impliquant certaines banques russes, dont Gazprombank, VTB Bank et la banque centrale russe, selon l'avis du département du Trésor.

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

Gaz naturel
4,47 USD NYMEX -0,36%
Pétrole Brent
62,50 USD Ice Europ -1,09%
Pétrole WTI
58,01 USD Ice Europ -1,24%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank