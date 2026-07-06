Les États-Unis débloquent 281 millions de dollars sous forme de subventions pour des programmes de lutte contre les addictions et de santé mentale

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Le ministère américain de la Santé et des Services sociaux a annoncé lundi qu’il mettait à disposition plus de 281 millions de dollars sous forme de subventions dans le cadre de 15 programmes visant à lutter contre la toxicomanie, les surdoses et les troubles mentaux.

Ces subventions, annoncées par l’Administration des services de santé mentale et de lutte contre la toxicomanie (Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA), soutiendront des programmes axés sur le traitement des troubles liés à la consommation de substances, la prévention du suicide, la prise en charge des traumatismes, les services d’accompagnement vers le rétablissement, le développement des ressources humaines et la formation des premiers intervenants.

* La plus importante opportunité de financement, d’un montant de 68,2 millions de dollars, permettra d’élargir l’accès aux traitements médicamenteux pour les troubles liés à la consommation d’opioïdes.

* Parmi les autres programmes figurent les services de santé mentale en milieu scolaire, la prise en charge des traumatismes chez les enfants et la formation des premiers intervenants à la prise en charge des surdoses.

* Le département a également annoncé des possibilités de financement pour la prévention communautaire des surdoses, les soins de santé intégrés (physiques et comportementaux) et les programmes de prévention du suicide sur les campus universitaires. De plus, des fonds seront disponibles pour les services d’accompagnement au rétablissement et les initiatives éducatives axées sur la réglementation fédérale en matière de confidentialité des données relatives à la santé comportementale.