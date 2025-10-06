 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 996,00
-1,11%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les États-Unis constatent une légère augmentation des arrêts maladie des contrôleurs aériens
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 19:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le secrétaire américain aux transports, Sean Duffy, a déclaré que le gouvernement avait constaté une légère "augmentation" des arrêts maladie des contrôleurs aériens dans certaines régions depuis le début de la fermeture du gouvernement la semaine dernière.

"Nous avons constaté une légère augmentation des arrêts maladie", a déclaré Sean Duffy lors d'une conférence de presse à l'aéroport de Newark lundi. "Vous verrez ensuite les retards qui en découlent... Si nous avons d'autres arrêts maladie, nous réduirons le flux conformément à un taux qui est sûr pour le peuple américain."

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
11,7850 USD NASDAQ +1,77%
DELTA AIR LINES
58,294 USD NYSE +1,81%
SOUTHWEST AIRLIN
32,485 USD NYSE -0,12%
UNITED AIRLINES
96,6200 USD NASDAQ +1,35%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank