Les États-Unis constatent une légère augmentation des arrêts maladie des contrôleurs aériens

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le secrétaire américain aux transports, Sean Duffy, a déclaré que le gouvernement avait constaté une légère "augmentation" des arrêts maladie des contrôleurs aériens dans certaines régions depuis le début de la fermeture du gouvernement la semaine dernière.

"Nous avons constaté une légère augmentation des arrêts maladie", a déclaré Sean Duffy lors d'une conférence de presse à l'aéroport de Newark lundi. "Vous verrez ensuite les retards qui en découlent... Si nous avons d'autres arrêts maladie, nous réduirons le flux conformément à un taux qui est sûr pour le peuple américain."