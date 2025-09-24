 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les États-Unis confirment que les droits de douane de 15 % sur les automobiles et les pièces détachées ont commencé le 1er août
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 18:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails de l'avis du Federal Register, l'accord commercial entre les États-Unis et l'UE, à partir du deuxième paragraphe) par David Lawder

L'administration Trump a publié mercredi un avis officiel mettant en œuvre l'accord commercial entre les États-Unis et l'Union européenne, confirmant que les importations d'automobiles et de pièces automobiles seront soumises à un droit de douane de 15 % à partir du 1er août et énumérant les exemptions pour certains composés pharmaceutiques, tous les avions et pièces d'avion, et certaines ressources naturelles.

Dans un avis publié dans le registre fédéral , le ministère du commerce et le bureau du représentant américain au commerce ont indiqué qu'ils avaient modifié la liste des tarifs douaniers américains afin de mettre en œuvre l'accord-cadre conclu avec l'UE à la fin du mois de juillet , qui abaisse les droits de douane du président Donald Trump à 15 % sur la grande majorité des importations en provenance de l'UE, y compris les véhicules automobiles.

L'accord a ensuite été modifié pour rendre le taux de droit rétroactif au 1er août , mais les constructeurs automobiles européens attendaient la notification officielle.

La notification américaine précise également que des centaines de produits en provenance de l'UE sont exemptés de droits de douane, notamment des ressources naturelles telles que le liège qui ne sont pas disponibles aux États-Unis, tous les aéronefs et pièces d'aéronefs, ainsi que les produits pharmaceutiques génériques, leurs ingrédients et leurs précurseurs chimiques.

