Les États-Unis clôturent l'enquête sur la panne majeure subie par Delta Air Lines en 2024, provoquée par une interruption de service chez CrowdStrike

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'agence affirme que l'enquête a démontré que Delta avait traité ses passagers de manière appropriée

* Le ministère des Transports a annulé une partie des nombreuses amendes

* L'USDOT abandonne les politiques de l'ère Biden qui avaient durci l'application de la réglementation

(Ajout d'un commentaire de Delta et de détails aux paragraphes 4 à 10) par David Shepardson

L'administration Trump a déclaré lundi avoir clos une enquête, sans demander de sanctions, sur la panne survenue en juillet 2024 au sein de la compagnie Delta Air Lines DAL.N , provoquée par une panne mondiale qui a perturbé les projets de voyage de 1,3 million de clients et coûté 500 millions de dollars à la compagnie aérienne.

L'administration Biden avait ouvert une enquête sur Delta à la suite de la panne du logiciel de CrowdStrike CRWD.O , alors que d'autres grandes compagnies aériennes avaient pu reprendre leurs activités normales beaucoup plus rapidement.

Un porte-parole du ministère américain des Transports a déclaré que l'enquête avait montré que "les passagers de Delta avaient bénéficié de remboursements rapides, d'une assistance adéquate pour leurs bagages et d'une aide appropriée pour les passagers en situation de handicap".

Sous le président américain Donald Trump , l'USDOT s'est employé à revenir sur certaines initiatives de protection des consommateurs dans le secteur de l'aviation dévoilées par l'administration de l'ancien président Joe Biden et a annulé un certain nombre de sanctions.

Delta a déclaré dans un communiqué qu’elle était reconnaissante à l’USDOT d’avoir reconnu "les circonstances catastrophiques auxquelles nous avons été confrontés en tant que secteur lors de cette panne sans précédent" et d’avoir classé l’enquête en soulignant la manière dont nous avons pris soin de nos clients, notamment par le biais de remboursements de plusieurs millions de dollars, de la prise en charge de l’hébergement, des repas et de l’assistance pour les bagages.

L'USDOT a précisé que sa décision de clore l'enquête comprenait une directive à l'intention de Delta "visant à fournir une assistance adéquate au service client, y compris une notification en temps opportun du droit de demander un remboursement".

Politico a été le premier à annoncer lundi cette décision, qui avait été prise en novembre.

En décembre, l'USDOT a annulé une amende de 11 millions de dollars infligée à Southwest Airlines LUV.N dans le cadre d'un accord à l'amiable de 140 millions de dollars concernant la crise de la compagnie aérienne en décembre 2022, pendant une période de forte affluence liée aux vacances.

Le département a également annulé une amende de 16,7 millions de dollars infligée à American Airlines AAL.O en 2024 dans le cadre d'un accord concernant le traitement par la compagnie aérienne des passagers handicapés et des fauteuils roulants.

Le mois dernier, Reuters a rapporté que l'Administration fédérale de l'aviation civile (FAA) avait clos son enquête sur les compagnies aériennes qui n'avaient pas respecté les réductions de vols requises dans 40 grands aéroports pendant la fermeture des services publics de 2025, sans demander aucune amende.