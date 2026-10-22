Les États-Unis bloquent deux appareils équipés de puces de surveillance fabriquées en Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire de la FCC; aucune réaction immédiate de Huawei dans les paragraphes 3 à 10)

par David Shepardson

La Commission fédérale des communications (FCC) a déclaré jeudi avoir interdit la commercialisation sur le marché américain de deux appareils contenant des puces de surveillance étrangères produites par une filiale du groupe chinois Huawei. C'est la première fois qu'elle exerce son pouvoir en vertu de la nouvelle réglementation.

L'agence américaine des télécommunications a indiqué avoir interdit une caméra de tableau de bord et un émetteur vidéo sans fil contenant des puces produites par HiSilicon, une filiale de Huawei, qui, selon l'agence, présente ses puces comme “conçues pour le marché de la surveillance” et intégrant “des algorithmes de détection des visages humains”.

* Le président de la FCC, Brendan Carr, a déclaré que les appareils vidéo contenant des puces de surveillance produites par des entreprises figurant sur sa liste de sécurité nationale “représentent un risque évident et inacceptable pour la nation et notre population”.

* Huawei n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire et HiSilicon n’a pas pu être jointe dans l’immédiat.

* En juillet, la FCC a voté l’interdiction, aux États-Unis, de la vente d’appareils contenant des composants matériels clés provenant d’entreprises chinoises considérées comme des risques pour la sécurité nationale

* L’administration Trump a lancé une vaste campagne de répression contre les équipements technologiques chinois