Les États-Unis autorisent Triso-X à produire de l'uranium HALEU

L'autorité américaine de régulation de l'énergie nucléaire a déclaré vendredi qu'elle avait délivré une licence à Triso-X pour la fabrication d'un combustible d'uranium spécial destiné aux réacteurs commerciaux.

Ce combustible, l'uranium faiblement enrichi à haute teneur, ou HALEU, est traditionnellement fabriqué en Russie.

Triso-X, une filiale de X-energy, prévoit de fabriquer le HALEU dans une usine située à Oak Ridge, dans le Tennessee. "La production à l'échelle commerciale de ce combustible est essentielle pour permettre le déploiement de réacteurs de conception avancée", a déclaré Ho K. Nieh, président de la Commission de réglementation nucléaire.

Joel Duling, président de TRISO-X, a déclaré: "L'autorisation réglementaire nous rapproche d'un approvisionnement en combustible américain résilient pour la technologie nucléaire de la prochaine génération, comblant ainsi une lacune de longue date dans le cycle du combustible nucléaire aux États-Unis."

Plusieurs nouveaux réacteurs prévus par X-energy et d'autres entreprises sont conçus pour fonctionner avec HALEU, mais n'ont pas encore été autorisés par la NRC.

Le président Donald Trump souhaite que les États-Unis quadruplent leur production d'énergie nucléaire d'ici 2050, alors que la demande d'électricité augmente pour la première fois depuis des décennies en raison des nouveaux grands centres de données nécessaires à l'intelligence artificielle, au transport électrique et aux crypto-monnaies. En mai dernier, M. Trump a ordonné à l'autorité de régulation d'accélérer l'octroi de permis pour les réacteurs et les installations nucléaires.

Le combustible HALEU contient jusqu'à 20 % d'uranium enrichi, contre environ 5 % pour les réacteurs actuels. Il n'est traditionnellement produit en quantités commerciales que par la Russie, mais il est désormais également développé aux États-Unis par Centrus LEU.N .

Les experts en prolifération ont averti que le HALEU enrichi à plus de 12 % pouvait être utilisé pour créer une arme nucléaire rudimentaire.

Un porte-parole de X-energy a déclaré que son combustible était résistant à la prolifération: "La conception de nos réacteurs - pour être à l'épreuve de la fusion et atteindre un taux de combustion et une utilisation du combustible élevés - signifie qu'il ne reste aucune matière active dans notre combustible usé une fois qu'il a quitté le réacteur."