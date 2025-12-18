Les États-Unis autorisent les ventes de pétrole provenant du projet russe Sakhalin-2 jusqu'au 18 juin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les commentaires du secrétaire général du cabinet japonais dans les paragraphes 3-4; contexte dans les paragraphes 7-8) par Timothy Gardner et Mariko Katsumura

Les États-Unis ont prolongé mercredi une dérogation autorisant les ventes de pétrole du projet russe Sakhaline-2 jusqu'au 18 juin de l'année prochaine, ce qui devrait permettre de poursuivre la production de gaz naturel liquéfié dans le cadre de ce projet.

La licence générale, délivrée par le département du Trésor américain, est importante pour le Japon, allié des États-Unis, qui reçoit environ 9 % de son GNL de la Russie.

La licence autorisant les transactions avec Sakhaline-2 est une dérogation aux sanctions qui avaient été imposées au projet par l'ancien président Joe Biden en 2022 à la suite de l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie.

Le Japon, qui dépend des importations de combustibles pour environ 70 % de ses besoins énergétiques, a fait part aux États-Unis et à ses alliés du Groupe des sept grandes économies de sa position en matière de sécurité énergétique, a déclaré jeudi le secrétaire général du cabinet, Minoru Kihara.

"L'obtention de GNL en provenance de l'étranger, y compris le projet Sakhaline-2, est extrêmement importante pour la sécurité énergétique du Japon et nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec les États-Unis et la communauté internationale afin de tout mettre en œuvre pour que l'approvisionnement en GNL du Japon ne soit pas entravé", a déclaré M. Kihara.

Cette décision a été prise malgré les pressions exercées dans le cadre des négociations commerciales par l'administration du président américain Donald Trump sur la Chine, l'Inde et le Japon pour qu'ils réduisent leurs achats de pétrole et de GNL russes.

Le ministère a également prolongé une dérogation, également jusqu'au 18 juin, autorisant les transactions impliquant des banques russes, y compris Gazprombank, liées à l'énergie nucléaire civile.

La Première ministre japonaise Sanae Takaichi a déclaré à Trump lors d'une réunion à Tokyo en octobre que l'interdiction des importations de GNL russe serait difficile et que si le Japon mettait fin à ses achats, cela ne ferait que réjouir la Chine et la Russie, ont déclaré des sources à Reuters.

L'essentiel de l'approvisionnement de Sakhaline-2, qui compte Mitsui 8031.T et Mitsubishi 8058.T parmi ses actionnaires, devrait s'achever entre 2028 et 2033.