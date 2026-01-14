 Aller au contenu principal
Les États-Unis autorisent les négociations sur les actifs étrangers de Lukoil jusqu'au 28 février
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 22:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le contexte et les détails de ce que la licence autorise dans les paragraphes 2 à 6) par Timothy Gardner

Le département du Trésor américain a prolongé mercredi de plus d'un mois - jusqu'au 28 février - une licence permettant aux entreprises de discuter avec la société énergétique russe Lukoil LKOH.MM de l'achat de ses actifs à l'étranger. Le 22 octobre, le président Donald Trump a imposé des sanctions à Lukoil et Rosneft ROSN.MM , les deux plus grandes sociétés énergétiques russes, dans le cadre d'un effort visant à faire pression sur Moscou au sujet de sa guerre en Ukraine. Lukoil a mis ses actifs en vente peu de temps après. Les actifs mondiaux de la société - qui comprennent des champs pétrolifères, des raffineries et un réseau de stations-service - valent environ 22 milliards de dollars et ont suscité l'intérêt d'un large éventail d'entités, dont la société américaine de capital-investissement Carlyle Group CG.O et un groupe comprenant la major pétrolière Chevron CVX.N et Quantum Capital Group.

La prolongation de la licence générale délivrée par le Trésor américain, qui devait expirer le 17 janvier, permet également aux parties intéressées de conclure des contrats conditionnels pour la vente des actifs et l'arrêt des travaux connexes. Il s'agit de la deuxième prolongation du délai, la première ayant été accordée en décembre.

En raison des sanctions américaines, le Trésor devra approuver tout accord conclu avec Lukoil concernant ses actifs.

Lukoil a été durement touchée par les sanctions américaines, ses activités à l'étranger ayant été interrompues de l'Irak à la Finlande. L'entreprise a demandé une prolongation du délai de transactions afin d'avoir plus de temps pour travailler sur les accords, ont déclaré des sources à Reuters.

