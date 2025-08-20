Les États-Unis augmentent les droits de douane sur l'acier et l'aluminium pour les appareils électroménagers, les wagons et les pièces de véhicules électriques importés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et de produits aux paragraphes 3 et 6-7) par David Shepardson

Le ministère américain du commerce a annoncé mardi qu'il augmentait les droits de douane sur l'acier et l'aluminium pour plus de 400 produits, dont des éoliennes, des grues mobiles, des appareils électroménagers, des bulldozers et d'autres équipements lourds, ainsi que des wagons, des motos, des moteurs marins, des meubles et des centaines d'autres produits.

Le ministère a déclaré que 407 catégories de produits étaient ajoutées à la liste des produits "dérivés" en acier et en aluminium couverts par des droits de douane sectoriels, avec un droit de douane de 50 % sur tout contenu en acier et en aluminium de ces produits, plus le taux national sur le contenu autre que l'acier et l'aluminium.

Evercore ISI a déclaré dans une note de recherche que cette mesure couvrait plus de 400 codes de produits représentant plus de 200 milliards de dollars d'importations l'année dernière et estime qu'elle augmentera le taux tarifaire effectif global d'environ 1 point de pourcentage.

Le ministère ajoute également aux nouveaux droits de douane les pièces importées pour les systèmes d'échappement automobiles et l'acier électrique nécessaire aux véhicules électriques, ainsi que les composants pour les autobus, les climatiseurs et les appareils électroménagers, notamment les réfrigérateurs, les congélateurs et les sèche-linge.

Un groupe de constructeurs automobiles étrangers avait demandé au ministère de ne pas ajouter ces pièces, affirmant que les États-Unis ne disposaient pas de la capacité nationale nécessaire pour répondre à la demande actuelle.

Tesla TSLA.O a demandé en vain au département du Commerce de rejeter une demande d'ajout de produits en acier utilisés dans les moteurs de véhicules électriques et les turbines éoliennes, affirmant qu'il n'y avait pas de capacité américaine disponible pour produire de l'acier destiné à être utilisé dans l'unité d'entraînement des VE.

Les nouveaux droits de douane prennent effet immédiatement et couvrent également les compresseurs et les pompes, ainsi que le métal utilisé dans les cosmétiques importés et d'autres emballages de produits de soins personnels, tels que les bombes aérosols.

"L'action d'aujourd'hui élargit la portée des droits de douane sur l'acier et l'aluminium et supprime les possibilités de contournement, soutenant ainsi la revitalisation continue des industries américaines de l'acier et de l'aluminium", a déclaré le sous-secrétaire au commerce chargé de l'industrie et de la sécurité, Jeffrey Kessler.

Les sidérurgistes, dont Cleveland Cliffs CLF.N , Nucor

NUE.N et d'autres, avaient demandé à l'administration d'étendre les droits de douane à d'autres pièces automobiles en acier et en aluminium.