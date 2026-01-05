Les États-Unis attribuent des contrats pour des radars de contrôle du trafic aérien à RTX et Indra

Les États-Unis ont attribué des contrats pour de nouveaux systèmes de radar de contrôle du trafic aérien à RTX Corp RTX.N et à la société espagnole Indra Sistemas IDR.MC , a déclaré lundi le secrétaire d'État aux Transports Sean Duffy dans un communiqué.

L'année dernière, le Congrès a approuvé un plan de 12,5 milliards de dollars pour réviser le système vieillissant de contrôle du trafic aérien américain. La déclaration de Sean Duffy ne précise pas le montant des contrats.

"Alors que notre système de transport aérien est le plus sûr au monde, la plupart de nos radars datent des années 1980. C'est inacceptable", a déclaré Sean Duffy.

Les contrats contribueront à remplacer jusqu'à 612 radars d'ici juin 2028 par des radars de surveillance modernes et disponibles dans le commerce. Les remplacements devraient commencer ce trimestre et donneront la priorité aux zones à fort trafic, selon le communiqué.

Un rapport de 2023 indique que le système de communication de l'administration fédérale de l'aviation est obsolète depuis des années et que l'agence ne peut plus obtenir de pièces de rechange pour de nombreux systèmes.