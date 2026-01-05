Les États-Unis attribuent des contrats de radar à RTX et Indra dans le cadre de la révision du trafic aérien

Les contrats font partie d'une refonte du contrôle du trafic aérien de 12,5 milliards de dollars

La FAA s'engage à investir 6 milliards de dollars dans les systèmes de télécommunication et de radar d'ici la fin de l'année

Les États-Unis remplaceront 612 radars d'ici à juin 2028, en donnant la priorité aux zones à fort trafic

Les États-Unis ont attribué lundi des contrats à RTX Corp RTX.N et à l'espagnol Indra Sistemas

IDR.MC pour la fourniture de nouveaux radars pour leur système de contrôle du trafic aérien vieillissant, une étape importante dans une révision de plusieurs milliards de dollars, a déclaré le secrétaire aux transports Sean Duffy dans un communiqué.

Ces contrats constituent un élément clé d'un plan de 12,5 milliards de dollars que le Congrès a approuvé l'année dernière pour réviser le système de contrôle du trafic aérien du pays. Cet effort fait suite à des décennies de plaintes concernant la congestion des aéroports et les défaillances technologiques, et a gagné en urgence après une récente série d'incidents de sécurité très médiatisés.

La déclaration de Sean Duffy ne précise pas le montant des contrats, mais Bryan Bedford, directeur de l'administration fédérale de l'aviation des États-Unis, a déclaré le mois dernier que l'agence s'engageait à investir 6 milliards de dollars d'ici la fin de l'année dans l'infrastructure de télécommunication du contrôle du trafic aérien et dans les systèmes de surveillance radar.

L'agence a déclaré que 20 milliards de dollars supplémentaires seraient nécessaires pour achever la mise à niveau complète du système de contrôle du trafic aérien.

"Alors que notre système de transport aérien est le plus sûr au monde, la plupart de nos radars datent des années 1980. C'est inacceptable", a déclaré Sean Duffy.

Les problèmes du réseau de contrôle du trafic aérien de l'administration fédérale de l'aviation sont connus depuis des années, mais une série d'accidents très médiatisés, de quasi-accidents et un crash catastrophique en janvier dernier entre un hélicoptère de l'armée américaine et un jet régional d'American Airlines AAL.O , qui a fait 67 morts, ont suscité l'inquiétude de l'opinion publique.

Les contrats contribueront à remplacer jusqu'à 612 radars d'ici juin 2028 par des radars de surveillance modernes et disponibles dans le commerce. Les remplacements devraient commencer ce trimestre et donneront la priorité aux zones à fort trafic, selon le communiqué.

Le projet prévoit l'installation de radars de surface de remplacement dans 44 aéroports, l'acquisition de 27 625 radios et l'ajout de 110 stations météorologiques en Alaska.

Un rapport de 2023 indique que le système de communication de l'administration fédérale de l'aviation est obsolète depuis des années et que l'agence ne peut plus obtenir de pièces de rechange pour de nombreux systèmes.

En novembre, la FAA a annoncé qu'elle avait choisi Peraton, une société de sécurité nationale appartenant à Veritas Capital, comme chef de projet pour la révision du système vieillissant de contrôle du trafic aérien américain.