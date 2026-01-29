Les États-Unis assouplissent les sanctions contre l'industrie pétrolière vénézuélienne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'administration Trump a allégé jeudi certaines sanctions imposées à l'industrie pétrolière vénézuélienne, alors qu'elle cherche à accroître la production dans ce pays après que les forces américaines ont chassé le président du pays sud-américain, Nicolas Maduro, le 3 janvier.

Le Trésor américain a délivré une licence générale autorisant les transactions impliquant le gouvernement vénézuélien et la compagnie pétrolière nationale PDVSA qui sont "normalement accessoires et nécessaires au levage, à l'exportation, à la réexportation, à la vente, à la revente, à l'approvisionnement, au stockage, à la commercialisation, à l'achat, à la livraison ou au transport de pétrole d'origine vénézuélienne, y compris le raffinage de ce pétrole, par une entité américaine établie".