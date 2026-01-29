 Aller au contenu principal
Les États-Unis assouplissent les sanctions contre l'industrie pétrolière vénézuélienne
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 22:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'administration Trump a allégé jeudi certaines sanctions imposées à l'industrie pétrolière vénézuélienne, alors qu'elle cherche à accroître la production dans ce pays après que les forces américaines ont chassé le président du pays sud-américain, Nicolas Maduro, le 3 janvier.

Le Trésor américain a délivré une licence générale autorisant les transactions impliquant le gouvernement vénézuélien et la compagnie pétrolière nationale PDVSA qui sont "normalement accessoires et nécessaires au levage, à l'exportation, à la réexportation, à la vente, à la revente, à l'approvisionnement, au stockage, à la commercialisation, à l'achat, à la livraison ou au transport de pétrole d'origine vénézuélienne, y compris le raffinage de ce pétrole, par une entité américaine établie".

Venezuela

Valeurs associées

BAKER HUGHES RG-A
56,7300 USD NASDAQ +0,18%
CHEVRON
171,145 USD NYSE +0,72%
CONOCOPHILLIPS
102,800 USD NYSE +1,38%
EXXON MOBIL
140,400 USD NYSE +2,01%
Gaz naturel
7,46 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
33,375 USD NYSE +0,06%
MARATHON PETRO
175,740 USD NYSE +2,18%
PBF ENER RG-A
33,265 USD NYSE +1,17%
PHILLIPS 66
144,110 USD NYSE +1,42%
Pétrole Brent
70,86 USD Ice Europ +3,08%
Pétrole WTI
65,51 USD Ice Europ +3,13%
SLB
48,440 USD NYSE -0,78%
VALERO ENERGY
182,430 USD NYSE -0,82%
