Les États-Unis assouplissent les contrôles à l'exportation envers les Émirats arabes unis, selon un avis du gouvernement

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Le ministère américain du Commerce a assoupli vendredi les contrôles à l'exportation vers les Émirats arabes unis, facilitant ainsi l'exportation de matériel militaire, de certains satellites commerciaux et d'engins spatiaux, selon une publication du gouvernement américain parue au Federal Register.

Le gouvernement des Émirats arabes unis et les entreprises agréées pourront également accéder à du matériel informatique de pointe sans avoir besoin de licence, précise cette publication.