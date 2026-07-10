 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les États-Unis assouplissent les contrôles à l'exportation envers les Émirats arabes unis, selon un avis du gouvernement
information fournie par Reuters 10/07/2026 à 17:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère américain du Commerce a assoupli vendredi les contrôles à l'exportation vers les Émirats arabes unis, facilitant ainsi l'exportation de matériel militaire, de certains satellites commerciaux et d'engins spatiaux, selon une publication du gouvernement américain parue au Federal Register.

Le gouvernement des Émirats arabes unis et les entreprises agréées pourront également accéder à du matériel informatique de pointe sans avoir besoin de licence, précise cette publication.

Valeurs associées

ALPHABET-A
354,5500 USD NASDAQ -1,21%
AMAZON.COM
246,3550 USD NASDAQ -0,28%
APPLE
313,5200 USD NASDAQ -0,85%
META PLATFORMS
670,3200 USD NASDAQ +6,15%
MICROSOFT
383,9350 USD NASDAQ -0,11%
ORACLE
141,145 USD NYSE -2,17%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 338,97 +0,15%
2CRSI
30,7 -3,46%
Pétrole Brent
75,79 -0,14%
SOITEC
98 -5,86%
STELLANTIS
4,841 +3,64%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank