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Les États-Unis assouplissent les conditions d'exportation de certains équipements militaires, de puces d'intelligence artificielle et de satellites commerciaux vers les Émirats arabes unis
information fournie par Reuters 10/07/2026 à 18:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les entreprises exclues de l'octroi de licences et d'autres détails) par Karen Freifeld

Le ministère américain du Commerce a assoupli vendredi les contrôles à l'exportation vers les Émirats arabes unis, facilitant ainsi l'exportation de matériel militaire, de certains satellites commerciaux et d'engins spatiaux, selon une publication du gouvernement américain dans le Federal Register. Le gouvernement des Émirats arabes unis et les entreprises agréées pourront désormais également accéder à des équipements informatiques de pointe sans avoir besoin de licence, précise la publication. Les entreprises émiraties G42 et Core42, ainsi que les entreprises américaines opérant dans le pays, notamment Amazon, Apple et xAI, font partie de celles qui n’ont plus besoin de licence pour les puces d’IA et les serveurs. En accordant un traitement plus favorable à certaines exportations vers les Émirats arabes unis, le ministère du Commerce a déclaré que les États-Unis collaboraient depuis des décennies avec ce pays pour contrer l’Iran et ses mandataires, notamment le Hamas, le Hezbollah et les Houthis.

"Plus récemment, les Émirats arabes unis ont joué un rôle clé dans la défense des intérêts américains lors de l’opération Epic Fury", précise le communiqué, faisant référence aux frappes américano-israéliennes contre l’Iran qui ont débuté en février.

En outre, a-t-il souligné, les Émirats arabes unis sont le premier partenaire commercial des États-Unis au Moyen-Orient, et leurs investissements directs à l’étranger aux États-Unis sont évalués à plus de 1 000 milliards de dollars.

En vertu de la nouvelle réglementation, le ministère du Commerce a reclassé les Émirats arabes unis dans un groupe de pays bénéficiant de davantage d’exceptions en matière de licences pour les biens militaires et à double usage contrôlés par le ministère. Les Émirats arabes unis seront le seul pays de ce groupe à ne pas être membre des régimes multilatéraux de contrôle des exportations. Les autres pays de ce groupe comprennent les pays de l’OTAN et d’autres alliés. D'autres pays de la région, tels qu'Israël et l'Arabie saoudite, ne font pas partie de ce groupe.

IA: Intelligence artificielle

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